برج الحوت حظك ليوم الأربعاء 27 /1/2016

برج الحوت على الصعيد المهنى..

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برج الحوت على الصعيد العاطفى..

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على الصعيد الصحى..

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توقعات علماء الفلك لك فى الفترة المقبلة..

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اليوم يتوقع أن تحقق الكثير من النجاح فى العمل، خصوصاً إذا كنت واحد ممت يعملون باحثين أو صحفيين وغيرهم من تتصل أعمالهم بالكتابة أو التعليم، كما أنه هناك الكثير من التفاصيل التى تخبرك أن هذا اليوم جيد جداً ومناسبة لاستثمار الخطط على المدى الطويل، كما من المتوقع أن تجنى ثمار جهود بذلتها فى الفترة الماضية.فجوة حادثة بينك وبين شريك الحياة منذ فترة طويلة، عليك أن تتدارك هذا الخطأ سريعاً ولا تدع المشاعر السلبية تؤثر عليك وتجعلك محبط وغير سعيد، كما أن العيوب تتمكن منك وتجعلك سئ فى نظر من تحب، فعليك أن تتخلص من كل هذا سريعاً قبل أن يهجرك الحبيب.من المحتمل أن تذهب اليوم لإجراء بعض الفحوصات الطبية، لأن هناك الكثير من العلامات التى تؤكد لك أن صحتك ليست على ما يرام، وعليك أن تتخذ حذرك وتذهب إلى الطبيب فوراً، ومن أهم النصائح التى يجب أن تتبعها هو الحصول على نظام غذائى يتماشى مع نمط الحياة الصحيح، وكذلك من المفترض أن تتخذ كافة الإجراءات اللازمة حتى تتجنب المشاكل الصحية التى قد تؤرقك.اليوم جيد على كثير من المستويات، فالحظ سيبتسم لك، من المتوقع أن كذلك أن تنجح فى الاستثمار وتحقق ما كنت ترغب فيه على كافة المستويات، تتخلص أخيراً من الأزمات العارضة التى تجعلك غير متحمس لتحقيق أى نجاح، كما يحذرك علماء الفلك من إهمالك المتعمد فى صحتك.