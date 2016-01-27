الأغلبية البرلمانية بهولندا تؤكد موافقتها على شن غارات ضد "داعش" بسوريا

>أعلن نواب حزب العمال الحاكم فى هولندا عن دعمهم لشن المقاتلات الهولندية غارات جوية على اهداف تابعة لتنظيم "داعش" فى سوريا ما يعنى وجود اغلبية برلمانية فى مجلس النواب الهولندى حاليا داعمة لمثل هذه العمليات.

ونقلت هيئة الاذاعة البريطانية بى بى سى اليوم الثلاثاء عن المتحدث باسم الحزب ميشيل سيرفايس قوله إن نواب حزب العمال الهولندى الحاكم يدعمون حاليا القيام بمثل هذه العمليات العسكرية فى سوريا، وذكر سيرفايس ان نواب الحزب يرون الان ان هناك فرصة لتعزيز الجهود الخاصة بمحاربة "داعش" فى سوريا.

يذكر أن الطائرات الحربية الهولندية تشن حاليا غارات ضد اهداف تابعة لتنظيم "داعش" فى العراق فى اطار التحالف الدولى الا ان الحكومة الهولندية قاومت حتى الان دعوات بتوسيع عملياتها الجوية لتشمل اهدافا للتنظيم فى سوريا.

ويأتى هذا فى وقت أعلنت فيه الحكومة الهولندية أنها ستعقد اجتماعا وزاريا يوم الجمعة المقبل لبحث هذه التطورات والاتفاق على موقف رسمى حول شن الغارات فى سوريا.

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