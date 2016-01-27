قوة أمريكية خاصة تنفذ انزالا جويا شمال تكريت بالعراق

أعلن مصدر عسكرى فى قيادة عمليات صلاح الدين العراقية اليوم الثلاثاء أن قوة أمريكية خاصة نفذت فجر اليوم الثلاثاء انزالا جويا على احدى القرى قرب قاعدة سبايكر الجوية 10/كم شمالى تكريت.

وقال المصدر إنه أبلغ من قبل مراجعه بعملية الانزال حول الزمان والمكان لتجنب وقوع حادث عرضى، مضيفا أن عملية الانزال استمرت زهاء الساعة وأنها شهدت اطلاقا محدودا للنار.

وأكد المصدر اعتقال عدد من عناصر داعش من أحد المنازل التى يتخذها داعش وكرا له ونقلهم جوا على متن مروحيات امريكية لكنه لم يوضح فيما اذا هناك قتلى فى العملية.

وأوضح المصدر أن" عناصر داعش كانوا يعدون لهجوم يشمل المناطق من غربى بيجى حتى غربى مكيشيفة مرورا بغربى تكريت وعلى جبهة طولها 50كم".

وشهدت الأيام القليلة الماضية هجمات موسعة من قبل عناصر داعش استهدفت خطوط التماس مع القوات الامنية العراقية لكنها أخفقت فى تحقيق تقدم على الأرض وسط نشاط ملحوظ للطيران العراقى والدولى والمدفعية والدروع التابعة للجيش.

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