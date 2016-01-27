أخبار عاجلة

القاهرة أبوظبي - فقرة التكتيك .. التحليل الفني لمباريات الأسبوع الـ 23 للدوري -
القاهرة أبوظبي: تصريحات أحمد مرتضى منصور حول تعيين "إيناسيو" مديراً فنياً للزمالك -
القاهرة أبوظبي - أحمد مرتضى منصور: نادي الزمالك يمتلك ذخيرة من أفضل اللاعبين بمصر -
القاهرة أبوظبي: ما هو المطلوب من "إيناسيو" المدير الفني الجديد للزمالك .. أحمد مرتضى منصور -
أحمد مرتضى منصور تعليقاً على إيناسيو: المدرسة التدريبية البرتغالية لها بصمة جيدة في الزمالك -
القاهرة أبوظبي: تقرير عن "إيناسيو" المدير الفني الجديد لفريق الزمالك -
القاهرة أبوظبي - أحمد مرتضى منصور يرد على هزيمة نادي الزمالك ثلاث مرات متتالية -
فيديو| أبو ريدة: تلقيت تهديدات بالسجن.. ورفضت استخدام ورقة الـ«فيفا» -
سموحة يكشف سر رحيل أيمن أشرف وتوقيعه للأهلي -
كريم عبد الجواد يتأهل لدور الـ16 لبطولة الجونة للإسكواش -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

قوة أمريكية خاصة تنفذ انزالا جويا شمال تكريت بالعراق

Google+ Print
قوة أمريكية خاصة تنفذ انزالا جويا شمال تكريت بالعراق قوة أمريكية خاصة تنفذ انزالا جويا شمال تكريت بالعراق
أعلن مصدر عسكرى فى قيادة عمليات صلاح الدين العراقية اليوم الثلاثاء أن قوة أمريكية خاصة نفذت فجر اليوم الثلاثاء انزالا جويا على احدى القرى قرب قاعدة سبايكر الجوية 10/كم شمالى تكريت.

وقال المصدر إنه أبلغ من قبل مراجعه بعملية الانزال حول الزمان والمكان لتجنب وقوع حادث عرضى، مضيفا أن عملية الانزال استمرت زهاء الساعة وأنها شهدت اطلاقا محدودا للنار.

وأكد المصدر اعتقال عدد من عناصر داعش من أحد المنازل التى يتخذها داعش وكرا له ونقلهم جوا على متن مروحيات امريكية لكنه لم يوضح فيما اذا هناك قتلى فى العملية.

وأوضح المصدر أن" عناصر داعش كانوا يعدون لهجوم يشمل المناطق من غربى بيجى حتى غربى مكيشيفة مرورا بغربى تكريت وعلى جبهة طولها 50كم".

وشهدت الأيام القليلة الماضية هجمات موسعة من قبل عناصر داعش استهدفت خطوط التماس مع القوات الامنية العراقية لكنها أخفقت فى تحقيق تقدم على الأرض وسط نشاط ملحوظ للطيران العراقى والدولى والمدفعية والدروع التابعة للجيش.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365