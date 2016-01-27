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مصرع طفل إثر سقوط "قائم مرمى" فوق رأسه بمباراة كرة قدم فى المنيا

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مصرع طفل إثر سقوط "قائم مرمى" فوق رأسه بمباراة كرة قدم فى المنيا مصرع طفل إثر سقوط "قائم مرمى" فوق رأسه بمباراة كرة قدم فى المنيا
لقى طفل مصرعه إثر سقوط قائم مرمى فوق رأسه خلال مباراة كرة قدم بمركز شباب مطاى البلد بمحافظة المنيا .

تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن المنيا إخطارا من العميد محمد هاشم مأمور مركز مطاى يفيد وفاة "يوسف . س "، 13 سنة ، مقيم بمطاى البلد إثر سقوط قائم المرمى فوق رأسه أثناء لعب مباراة كرة قدم.

وبتوقيع الكشف الطبى عليه تبين أن سبب الوفاة تهشم بعظام الرأس ، تحرر عن الواقعة المحضر اللازم وجارى العرض على النيابة.


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