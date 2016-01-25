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محمد صابر يوقع "30 يوم مجاز " بمعرض القاهرة الدولي للكتاب يوم 3 فبراير المقبل

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محمد صابر يوقع "30 يوم مجاز " بمعرض القاهرة الدولي للكتاب يوم 3 فبراير المقبل محمد صابر يوقع "30 يوم مجاز " بمعرض القاهرة الدولي للكتاب يوم 3 فبراير المقبل

أسماء بركة

تستضيف دار زحمة كتاب للنشر والتوزيع يوم الأربعاء الموافق 3 فبراير المقبل فى تمام الساعة الثالثة عصرًا بجناح الدار بصالة 2 بمعرض القاهرة الدولي للكتاب 2016 الشاعر / محمد صابر إبراهيم لتوقيع ديوانة " 30 يوم مجاز " الصادر عن دار تويته للنشر والتوزيع ، والجدير بالذكر أن الديوان شعر بالعامية المصرية عبارة عن رحلة بين 30 حالة مختلفة يأخذنا فيها الشاعرإلى حالة من الاستمتاع والشجن والفن ، مابين حب الوطن والشوق للحبيبة و الحالات الانسانية والاجتماعية التي تلمسنا جميعًا.
ويُذكر أن صابر حاصل علي ليسانس آداب فلسفة عام 2010 و شارك في العديد من الكتب المجمعة  مثل " صف تاني" مع مجموعة من الشعراء والكُتاب الشباب و "سيجا " الذي ضم مجموعة من الشعراء فقط و كان عضواً مؤسسًاُ للحركة الأدبية " زحمة كتاب" التي كانت انطلاقتها الأولى في معرض الكتاب 2014، والتي سعت بعد ذلك لنشر الوعي الثقافي والفني في المجتمع المصري خاصة وفي الوطن العربي عامة

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