بلاش تفشر وتوهمه إنك كنت عبقرى.. 3 جمل متقلهاش لطفلك أبدا

"فى سنك كنت بعمل كذا وكذا وكنت مسئول أكثر منك، ليه متكونش زى أخوك أو أختك"، من الكلمات التى يقولها الآباء والأمهات كثيرا لأطفالهم، وتؤثر سلبيا على صحتهم النفسية والشخصية.

ونشر الموقع الإلكترونى لصحيفة "تايمز أوف إنديا" الهندية، تقريرا يتضمن أمورا لا يجب قولها للأطفال لأنها تؤثر عليهم سلبيا ومنها:

1- فى سنك كنت مسئولا أكثر منك: فمقارنة طفلك بك، أول خطأ كبير لأولياء الأمور ينتج عنه عدم ثقة الطفل فى نفسه.

>2- أنت دائما تأخذ قرارات خاطئة: لا يجب معاقبة ابنك على ارتكابه خطأ لقرار معين، لأن كل شخص يرتكب الأخطاء وتعد جزءا من عملية التعلم، ومهمتك كوالد إرشاد طفلك لا أن تجعله تابعا لآرائك فقط، ويجب أن تترك له حرية التعلم من أخطائه.

3- لماذا لا تشبه أخيك أو أختك: هذه مقارنة غير منطقية ينتج عنها زرع الحقد والعداء بين الأطفال، إضافة إلى وجود شرخ بين الإخوات، ومن الأفضل عدم المقارنة بين الاشقاء.