مدير أمن المنوفية يفتتح محطة إصدار الرقم القومى بشبين الكوم

افتتح منذ قليل اللواء محمد مسعود مدير أمن المنوفية واللواء فاضل عمار مساعد وزير الداخلية لوسط الدلتا محطة إصدار بطاقه الرقم القومى بمحافظة المنوفيه، وذلك بعد مجهودات استمرات أكثر من عامين لتجهيز محطه إصدار بطاقات الرقم القومى بشبين الكوم.

من جانبة أكد اللواء محمد مسعود مدير أمن المنوفية أنه لأول مرة سيتم إنتاج بطاقة الرقم القومى خلال 24 ساعة، بالإضافة إلى أنه سيتم تعديل الصور لتصبح بالألوان وسيتم إضافة شريحة ذكية.

وحضر الافتتاح اللواء فاضل عمارمساعد الوزير لقطاع وسط الدلتا، والعميد سامح الفار مدير إدارة الأحوال المدنيه ومجموعه من القيادات الأمنيه بالمحافظه.