أستاذ بجامعة الإسكندرية يحرر محضراً ضد مراقب بسبب رفضه الغش

قال الدكتور أحمد مصطفى، مدير عام مستشفى جامعة الإسكندرية، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إن الدكتور أحمد بدوى أستاذ بكلية الآداب بجامعة الإسكندرية وصل اليوم بسيارة إسعاف إلى المستشفى لسقوطه على الأرض بسبب قيام أحد المراقبين بدفعه بعد مشاجرة بينهما.

وأوضح أن المشاجرة كان سببها حسب أقوال أستاذ الجامعة أنه أثناء مرور بدوى باللجنة فوجىء بعدم انضباط داخل اللجنة، وسماح أحد المراقبين بالغش الجماعى بين الطلاب، وتداول الإجابات، مما أدى إلى رفضه لذلك، والتشاجر مع المراقب المسئول عن اللجنة، لعدم قيامه بواجبه فى منع الطلاب من الغش، مما أدى إلى تصاعد الخلاف بينهما إلى مشاجرة بالأيدى، ودفع المراقب أستاذ الجامعة على الأرض، ودخوله فى حالة إغماء واستدعاء الإسعاف له.

وأضاف أنه تم الكشف الطبى الكامل له بالمستشفى وأجرى جميع الآشعة والفحوصات، مؤكداً أنه لا يوجد أية جروح بجسمه واضحة أو كدمات أو كسور، ولكن كان يعانى من ارتفاع بسيط فى ضغط الدم نتيجة المشاجرة، خاصة أنه يعانى من ضعف عضله القلب، وأجرى عملية قلب مفتوح مؤخراً مما أدى إلى فقدانه للوعى لدقائق.

وأشار مدير المستشفى إلى أن إدارة المستشفى أرسلت إشارة لشرطة النجدة فور وصوله للمستشفى، وتم تحرير محضر رقم 332183 وتم تحويله إلى النيابة، مؤكداً أن الأستاذ الجامعى لم يحجز بالمستشفى لعدم استدعاء حالته لذلك.