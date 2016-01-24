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مقتل نحو 30 من الحوثيين وقوات صالح فى مواجهات مع الجيش بمحافظة الجوف

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مقتل نحو 30 من الحوثيين وقوات صالح فى مواجهات مع الجيش بمحافظة الجوف مقتل نحو 30 من الحوثيين وقوات صالح فى مواجهات مع الجيش بمحافظة الجوف

>أفادت مصادر فى المقاومة الشعبية مساء اليوم الأحد، بمقتل نحو 30 من مسلحى الحوثيين والقوات العسكرية الموالية للرئيس اليمنى السابق على صالح، وأصيب العشرات فى مواجهات مع قوات الجيش والمقاومة بمحافظة الجوف (143) كم شمال شرق العاصمة صنعاء.

وقالت المصادر، إن مواجهات عنيفة اندلعت بين الطرفين قرب منطقة الصفراء بمديرية مجزر الواقعة بين محافظتى مأرب والجوف، عقب تقدم رجال الجيش والمقاومة نحو تلك المواقع لتحريرها من قبضة الحوثيين.

وبحسب المصادر، فقد استولى رجال الجيش والمقاومة على آليات وأسلحة إلى جانب دوريتين للحوثيين خلال تلك المواجهات، كما قاموا بأسر أكثر من 30 من الحوثيين وقوات صالح.

وأكدت المصادر، أن رجال الجيش والمقاومة أحرزوا تقدما كبيرا نحو مواقع الحوثيين وقوات صالح خلال تلك المواجهات وسيطروا على عدد من الموقع بالمديرية، كما حاصروا منطقة الصفراء الواقعة فى قبضة الحوثيين وقوات صالح من ثلاثة اتجاهات.

ولا تزال المواجهات العنيفة مستمرة بين الطرفين ويستخدم فيها الطرفان مختلف الأسلحة الثقيلة والمتوسطة.

يذكر أن قوات الجيش و المقاومة الموالية للرئيس منصور هادي، قد حررت خلال الأشهر الماضية عدة مناطق فى محافظة الجوف المحاذية لمحافظة مأرب النفطية من قبضة الحوثيين وقوات صالح، بعد مواجهات عنيفة دارت بين الطرفين، خلفت خسائر مادية وبشرية.
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مصر 365