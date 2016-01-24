النيابة تُعاين موقع ضبط مخزن متفجرات وتصفية إرهابى بمنطقة كرداسة

يعاين فريق من نيابة كرداسة برئاسة المستشار باهر حسن مدير النيابة، موقع ضبط مخزن للمواد المتفجرة وتصنيعه بمنطقة كرادسة، للمعاينة ومناظرة جثث أحد الإرهابيين، الذى توفى فى تبادل إطلاق نار مع قوات الأمن، التى توجهت لضبط عناصر الخلية.

وأمرت النيابة بالتحفظ على المواد المضبوطة بحوزة الإرهابيين، بعد تفكيكها بواسطة خبراء المفرقعات وتأمينها، وطلبت تقريرًا وافيًا عنها، كما طلبت تقرير المعمل الجنائى، الذى تولى رفع الأدلة الجنائية من مسرح الأحداث لفحصها ومعاينتها تمهيداً لكتابة تقريره.

وكانت أجهزة الأمن بالجيزة قد تمكنت من ضبط مخزن لإخفاء وتصنيع المتفجرات، وبداخله كميات كبيرة من القنابل وعبوات جاهزة للتفجير عن بعد، داخل منزل مكون من طابقين بكرداسة.

وألقت أجهزة الأمن، بقيادة اللواء خالد شلبى، مدير الإدارة العامة للمباحث، واللواء رضا العمدة مدير المباحث الجنائية، والمقدم محمد الصغير رئيس المباحث، القبض على أفراد الخلية والبالغ عددهم 10 أشخاص، فور ورود معلومات لجهاز الأمن الوطنى ومباحث الجيزة بتردد عناصر مريبة على المخزن وتحميل أجولة كبيرة، وباستهداف المخزن تم ضبط كمية من المتفجرات والأسلحة ومداهمة المكان .

- أمن الجيزة يضبط مخزن متفجرات وقنابل وأسلحة آلية لأفراد خلية جديدة بكرداسة