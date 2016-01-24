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مفاجأة.. اليوم السابع ينشر غدا مقالا لسفير بريطانيا فى مصر عن ثورة 25 يناير

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مفاجأة.. اليوم السابع ينشر غدا مقالا لسفير بريطانيا فى مصر عن ثورة 25 يناير مفاجأة.. اليوم السابع ينشر غدا مقالا لسفير بريطانيا فى مصر عن ثورة 25 يناير
تحت عنوان "كيف ترى ثورة 25 يناير الآن؟"، ينشر اليوم السابع فى العاشرة من صباح غد الاثنين، مقالا لـ جون كاسن سفير البريطانى بالقاهرة، نقلا عن العدد الورقى.

وتناول السفير البريطانى بالقاهرة جون كاسن فى مقاله الذى خص به اليوم السابع، علاقته بميدان التحرير ورمزيته الثورية، مؤكدا "أن أنتجت فى 2011 أبطالا لا يعرفون الخوف وعلمونا دروسا مهمة أظهروا لنا أن المصريين أنفسهم يستطيعون، بل ويجب عليهم أن يشكلوا مستقبل بلادهم، ولقد لفتوا الانتباه على المشاكل الكثيرة التى تجاهلوها لفترة طويلة".
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مقال جون كاسن سفير بريطانيا بمصر فى اليوم السابع

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