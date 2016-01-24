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عزة الحناوى لـ"مانشيت": قيادات ماسبيرو "كدابين" ومنعى من الظهور تعسف

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عزة الحناوى لـ"مانشيت": قيادات ماسبيرو "كدابين" ومنعى من الظهور تعسف عزة الحناوى لـ"مانشيت": قيادات ماسبيرو "كدابين" ومنعى من الظهور تعسف
قالت المذيعة عزة الحناوى، إنه تم إبلاغها بمنعها من تقديم حلقتها الأسبوعية من برنامج "أخبار القاهرة" الذى يذاع على القناة الثالثة، مؤكدة أن قرار المنع سار عليها فقط وليس أى برنامج آخر بالقناة.

وأضافت عزة الحناوى، قيادات ماسبيرو كدابين ورئيس القناة كاذب، ورئيس الاتحاد عصام الأمير موافق على منعى من الظهور تليفزيونياً.

وأضافت عزة الحناوى خلال اتصال هاتفى مع الإعلامى جابر القرموطى عبر برنامجه "مانشيت" المذاع على فضائية "أون تى فى"، أن منعها من تقديم برنامجها هو تعسف وتقييد لحرية الرأى والتعبير، مؤكدة أنها تقدمت بدعوى وسيتم تحديد جلسة لنظر قضيتها أمام المحكمة.

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