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الناطق باسم حكومة تونس لـ"اليوم السابع": دعوة السيسى أثرت فينا قيادة وشعبا

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الناطق باسم حكومة تونس لـ"اليوم السابع": دعوة السيسى أثرت فينا قيادة وشعبا الناطق باسم حكومة تونس لـ"اليوم السابع": دعوة السيسى أثرت فينا قيادة وشعبا
قال الناطق الرسمى باسم التونسية، الوزير المكلف لشئون البرلمان، الدكتور خالد شوكات، إن دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسى للمواطنين التونسيين للحفاظ على بلادهم قد أثرت عاطفيا فى تونس قيادة وشعبا، مؤكدا أنهم يدركون أن دعوة السيسى بعيدة كل البعد عن التدخل فى الشئون الداخلية للبلاد.

وأعرب "شوكات" فى تصريحات خاصة لليوم السابع، مساء الأحد، عن تقدير الشعب التونسى لغيرة الرئيس السيسى على تونس ومكتسباتها ودولتها ونظامها وأمنها، مشيرا إلى أن الرئيس السيسى "ممسك بالجمر"، فهو يشعر بها لأنه يواجه "داعش" والجماعات التكفيرية ومن يريدون شرا لمصر، مؤكدا أن هؤلاء يريدون أيضا الشر لتونس وشعبها، وأن ماصرح به الرئيس عبد الفتاح السيسى إشارة أخوية وتضامنية مع تونس.

ودعا الناطق الرسمى باسم الحكومة التونسية إلى الاحتفال بالثورات العربية بطريقة مختلفة، داعيا المصريين إلى الحفاظ على لأنها قلب العالم العربى، ولأن العرب يخسرون كثيرا عندما تخسر مصر، مؤكدا أن العرب يخسرون عندما لا تستطيع مصر القيام بدورها الإقليمى المسلم به لها، مشيرا إلى أن الاحتفال بالثورة يجب أن يكون مدنيا وحضاريا وأن يؤكد على الوحدة الوطنية والسلم والأمن فى مصر وأن يؤكد ضرورة التوحد فى مواجهة الدواعش والجماعات الإرهابية والمخططات التى حولت العالم العربى الى فوضى "خلاقة" ومجال للفتن والحروب الداخلية، داعيا الله أن يحفظ مصر وشعبها وجيشها وسيادتها ويوفقها لما فيه الخير للعرب والمسلمين.

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مصر 365

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