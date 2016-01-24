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مؤسسة تنموية تحتفل بأعياد الشرطة بتوزيع 500 وردة على قيادات أمن الأقصر

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مؤسسة تنموية تحتفل بأعياد الشرطة بتوزيع 500 وردة على قيادات أمن الأقصر مؤسسة تنموية تحتفل بأعياد الشرطة بتوزيع 500 وردة على قيادات أمن الأقصر
صرح أشرف الهلالى رئيس مجلس أمناء مؤسسة ميدان الجنوب للتنمية بمحافظة الأقصر، اليوم الأحد، بأن المؤسسة ستشارك فى احتفالات ذكرى أعياد الشرطة المصرية، بتوزيع 500 وردة على قيادات رجال الشرطة بمديرية أمن الأقصر، وذلك تكريماً لهم وإجلالاً لدورهم فى خدمة المجتمع الأقصرى والحفاظ على الأمن داخل البلاد، بما يساعد فى النهوض بقطاع السياحة.

وأضاف الهلالى فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن مؤسسة ميدان الجنوب تكن كل تقدير واحترام لرجال الشرطة، وذلك لدورهم البارز فى تأمين المحافظة بكل قوة على مدار الـ24 ساعة، وبالأخص الدور الكبير الذى قام به رجال الشرطة فى خروج احتفالات المحافظة بانطلاق العام الثقافى المصرى الصينى داخل معبد الأقصر، والذى حضره الرئيس عبد الفتاح السيسى ونظيره الصينى، وأثبت أمن الأقصر للعالم أجمع أنه قادر على تأمين أية زيارات كبرى للأقصر.

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