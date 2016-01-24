أخبار عاجلة

البابا تواضروس يعزي شهداء طنطا: أحياء في قلوبنا.. وأحضان المسيح تعزينا -
مساعد وزير الداخلية الأسبق: الجماعات الإرهابية سيطرت على الشباب بالأموال -
الأهلي لـ«التحرير»:محمود علاء لاعب واعد.. و«دويدار» صفقة حر مجانية -
فيديو| شوبير: غير راض عن مداخلة شيكابالا.. وحسام حسن يحتاج للهدوء -
فيديو| شوبير: «لما كنت بختلف مع حد زمان كنت بطلع عينه في برنامجي» -
نجل خادم "المرقسية": بقول لأخويا اللي فجر نفسه في أبويا هتشوف عذاب عظيم (فيديو) -
مساء dmc - حلقة الأحد 9-4-2017 مع إيمان الحصري "تغطية خاصة لحادثي طنطا والإسكندرية الإرهابيين" -
«مخاطر الإرهاب» في الحصة الأولى بمدارس القليوبية اليوم -
ملك المغرب ينعي السيسي: محاولة يائسة للمس بأمن واستقرار مصر الشقيقة -
في يوم ميلاده وخروجه للمعاش «ودع الحياة».. الشهيد رجائي لطفي صادق -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

بالصور.. محافظ سوهاج ومدير الأمن يفتتحان سجلا مدنيا ونقطة مطافئ بالمحافظة

Google+ Print
بالصور.. محافظ سوهاج ومدير الأمن يفتتحان سجلا مدنيا ونقطة مطافئ بالمحافظة بالصور.. محافظ سوهاج ومدير الأمن يفتتحان سجلا مدنيا ونقطة مطافئ بالمحافظة
افتتح اللواء أحمد أبوالفتوح، مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، والدكتور أيمن عبد المنعم محافظ الإقليم، اليوم الأحد، وحدة الحماية المدنية، وسجل المدنى بقرية شطورة وذلك لخدمة القرية والقرى المجاورة.

بحضور مساعد الوزير لمنطقة وسط الصعيد، ومساعد المدير لقطاع الأحوال المدنية وقيادات المديرية على رأسهم العميد خالد الشاذلى مدير إدارة المباحث الجنائية، واللواء عاطف أبو العباس نائب المدير للشمال، والعميد عمر خطاب، رئيس فرع بحث الشمال، والعميد علاء الدين السعيد، مدير إدارة الحماية المدنية، الرائد المزمل نافع، رئيس مباحث مركز شرطة طهطا والنقيب نجاح حامد، رئيس نقطة شطورة والنائب مصطفى سالم، عضور البرلمان عن حزب المصريين الأحرار.

ووضع مدير الأمن والمحافظ حجر الأساس لإدارة مرور سوهاج الجديدة بمنطقة الكوامل‏‏ دائرة مركز سوهاج ‏بديلا عن المرور القديم ببندر جرجا .

ومن جانبه أكد اللواء أحمد أبوالفتوح، مساعد الوزير مدير أمن سوهاج فى تصريح لـ"اليوم السابع" أن تلك الافتتاحات جاءت فى إطار الاحتفالات بعيد الشرطة لعام 2016 ‏وتنفيذا لكتاب مساعـد الوزيـر لقطـاع الأمـن رقـم "744" بشأن افتتاح ‏المواقع الشرطية الخدمية والتى تم رفع كفاءتها وتطويرها إنشائيا والمواقع التى تم إنهاء إجراءات التشغيل رسميا بها، ‏والبدء فى تنفيذ الخدمات المستحدثة وضرورة افتتاح تلك المواقع فى توقيت واحد، لإحداث أثر ومردود إيجابى لدى ‏المواطنين والتأكيد على التزام الوزارة بإجراءات التطوير فى أسرع وقت لخدمتهم وأن تلك الافتتاحات تتم على مستوى الجمهورية فى توقيت واحد من أجل تفعيل دور الشرطة الخدمى، حيث لقى الأمر ارتياح واستحسان المواطنين لافتتاح تلك المواقع لما لها من مردود إيجابى من تيسير الخدمات على المواطنين.
>‏
>وأوضح مدير أمن سوهاج أيضا أنه تم وضع ‏إكليل من الزهور على النصب التذكارى للجندى المجهول لشهداء الشرطة بإدارة قوات الأمن استكمالا لاحتفالات أعياد الشرطة.

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365