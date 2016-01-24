بالصور.. محافظ سوهاج ومدير الأمن يفتتحان سجلا مدنيا ونقطة مطافئ بالمحافظة

افتتح اللواء أحمد أبوالفتوح، مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، والدكتور أيمن عبد المنعم محافظ الإقليم، اليوم الأحد، وحدة الحماية المدنية، وسجل المدنى بقرية شطورة وذلك لخدمة القرية والقرى المجاورة.

بحضور مساعد الوزير لمنطقة وسط الصعيد، ومساعد المدير لقطاع الأحوال المدنية وقيادات المديرية على رأسهم العميد خالد الشاذلى مدير إدارة المباحث الجنائية، واللواء عاطف أبو العباس نائب المدير للشمال، والعميد عمر خطاب، رئيس فرع بحث الشمال، والعميد علاء الدين السعيد، مدير إدارة الحماية المدنية، الرائد المزمل نافع، رئيس مباحث مركز شرطة طهطا والنقيب نجاح حامد، رئيس نقطة شطورة والنائب مصطفى سالم، عضور البرلمان عن حزب المصريين الأحرار.

ووضع مدير الأمن والمحافظ حجر الأساس لإدارة مرور سوهاج الجديدة بمنطقة الكوامل‏‏ دائرة مركز سوهاج ‏بديلا عن المرور القديم ببندر جرجا .

ومن جانبه أكد اللواء أحمد أبوالفتوح، مساعد الوزير مدير أمن سوهاج فى تصريح لـ"اليوم السابع" أن تلك الافتتاحات جاءت فى إطار الاحتفالات بعيد الشرطة لعام 2016 ‏وتنفيذا لكتاب مساعـد الوزيـر لقطـاع الأمـن رقـم "744" بشأن افتتاح ‏المواقع الشرطية الخدمية والتى تم رفع كفاءتها وتطويرها إنشائيا والمواقع التى تم إنهاء إجراءات التشغيل رسميا بها، ‏والبدء فى تنفيذ الخدمات المستحدثة وضرورة افتتاح تلك المواقع فى توقيت واحد، لإحداث أثر ومردود إيجابى لدى ‏المواطنين والتأكيد على التزام الوزارة بإجراءات التطوير فى أسرع وقت لخدمتهم وأن تلك الافتتاحات تتم على مستوى الجمهورية فى توقيت واحد من أجل تفعيل دور الشرطة الخدمى، حيث لقى الأمر ارتياح واستحسان المواطنين لافتتاح تلك المواقع لما لها من مردود إيجابى من تيسير الخدمات على المواطنين.

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>وأوضح مدير أمن سوهاج أيضا أنه تم وضع ‏إكليل من الزهور على النصب التذكارى للجندى المجهول لشهداء الشرطة بإدارة قوات الأمن استكمالا لاحتفالات أعياد الشرطة.



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