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مقتل 164 شخصا فى غارات سورية وروسية خلال 72 ساعة

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مقتل 164 شخصا فى غارات سورية وروسية خلال 72 ساعة مقتل 164 شخصا فى غارات سورية وروسية خلال 72 ساعة

أفاد المرصد السورى لحقوق الإنسان بمقتل 164 شخصا، بينهم 43 طفلا دون سن الـ18 ،و25 سيدة فى غارات شنها سلاح الجو الروسى والسورى على مدار الأيام الثلاثة الماضى.

وقال مدير المرصد رامى عبدالرحمن، الذى يتخذ من لندن مقرا ، حسبما نقلت قناة "الغد العربى" اليوم "الأحد" ،إن القتلى الـ164سقطوا فى غارات جوية نفذتها طائرات حربية تابعة للنظام السورى، وأخرى روسية، فى مناطق متفرقة شرق وشمال سوريا منذ 21 يناير الجارى حتى فجر اليوم الأحد".

وأضاف عبدالرحمن، أن المقاتلات استهدفت بلدات، "طابية جزيرة وخشام والبوليل" بريف دير الزور الشرقي، والرقة وريفها الشرقى .

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مصر 365

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