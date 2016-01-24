القبض على قاتل مجند شرطة المنوفية.. والمتهم: قتلتة لإرشاده عنى فى سرقة

فى أقل من 24 ساعة، تمكنت مباحث قسم شبين الكوم بالمنوفية من كشف غموض العثور على جثة رجب محروس دياب 23 عاما مقيم بكفر الشيخ خليل التابعة لمركز شبين الكوم مجند ملقاه بشارع بالعزبة الغربية بمدينة شبين الكوم، وتم إلقاء القبض على مرتكب الجريمة.

تم تشكيل فريق بحث جنائى تحت إشراف اللواء جمال شكر مدير إدارة البحث الجنائى بالمنوفية، و اللواء محمد مسعود الديب مدير أمن المنوفية، والمقدم محمد ابو العزم رئيس مباحث قسم شبين الكوم وضباط مباحث القسم.

وتم ضبط المتهم محمد س 21 _ عاما عامل رخام فى مكان اختبائه بناحية طنبدى والمقيم بناحية كفر الشيخ خليل دائرة مركز شبين الكوم، و بمواجهة المتهم بما أسفرت عنه التحريات، اعترف تفصيليا بارتكاب الواقعة محل البلاغ.

> وأضاف أنه بعد خروجه من محبسة قد عقد العزم على أخذ الثأر من المجنى علية الذى قام بالإرشاد عنه فى واقعه سرقه رأس ماشية بناحية قرية بخاتى مركز شبين، وأنه قد أحضر سكيناً خصيصاً وتوجة من قرية كفر الشيخ خليل مستقل دراجة بخارية إلى حيث محل عمل المجنى عليه بورشة المونتال بشارع البطل العزبة الغربية دائرة القسم، وطعن المجنى عليه عدة طعنات بالصدر، أردته قتيلاً.

>وتم ضبط المتهم والأدوات المستخدمة فى الجريمة، وجارى عرض المتهم على المستشار محمد الشافعى رئيس نيابة بندر شبين الكوم، والمستشار هشام المرشدى وكيل النائب العام لمباشرة التحقيقات.

كان اللواء محمد مسعود مدير أمن المنوفية قد تلقى إخطارا من الرائد محمد أبو العزم رئيس مباحث قسم شبين الكوم، يفيد عثور أهالى مدينة شيبن الكوم على جثة رجب عبد العزيز خليل 23 عاما ومقيم بقرية كفل الشيخ خليل، مجند، ملقاة بإحدى الشوراع بالعزبة الغربية بالمدينة مطعون عدة طعنات بالصدر، تم نقله الي المستشفي وتم تحرير محضرا بالواقعة واخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.