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بالصور..عالم أمريكى يُعرض نفسه لـ160 لدغة ثعبان قاتل لتطوير مصل

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بالصور..عالم أمريكى يُعرض نفسه لـ160 لدغة ثعبان قاتل لتطوير مصل بالصور..عالم أمريكى يُعرض نفسه لـ160 لدغة ثعبان قاتل لتطوير مصل
سلطت صحيفة "ديلى ميل" البريطانية الضوء على حالة استثنائية وفريدة من نوعها، تتمثل فى أن عالما أمريكيا يدعى "تيم فريدا" ويقطن بولاية ويسكونسن الأمريكية، ظل على مدار 16 عاماً يعرض نفسه للدغات الثعابين، محاولا تطوير مصل يعالج لدغات أخطر الثعابين القاتلة فى العالم.
>اليوم السابع -1 -2016

وعرض "تيم" نفسه للدغات الثعابين 160 مرة على مدار الـ16 عاماً الماضية، حتى كون جسمه مناعة ضد لدغات الثعابين وأصبح لا يتأثر بها.
>اليوم السابع -1 -2016

ولكى يُثبت أن جسمه يتمتع بمناعة قوية ضد لدغات الثعابين، عرض العالم الهاوى نفسه للدغة اثنين من أخطر الثعابين فى العالم، التى قد تقتل الإنسان العادى خلال دقائق معدودة، وهما ثعبان المامبا السوداء، وثعبان التايبان السام.
>اليوم السابع -1 -2016

ولم يسلم الأمر فى الوقت نفسه من بعض المخاطر، حيث دخل "تيم" فى غيبوبة وكان على بُعد خطوات من الموت بعد أن تعرض للدغات اثنين من أفعى الكوبرا، قبل تحسن حالته.
>اليوم السابع -1 -2016

وكشفت الفحوصات عن أن "تيم" أصبح جسمه يحوى الآن ضعف تركيز الأجسام المضادة لسم الثعابين مقارنة بالشخص العادى، وأكد أنه يأمل فى تطوير أمصال وقائية ضد أخطر لدغات الثعابين القاتلة فى العالم.

اليوم السابع -1 -2016
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