بالصور..عالم أمريكى يُعرض نفسه لـ160 لدغة ثعبان قاتل لتطوير مصل

سلطت صحيفة "ديلى ميل" البريطانية الضوء على حالة استثنائية وفريدة من نوعها، تتمثل فى أن عالما أمريكيا يدعى "تيم فريدا" ويقطن بولاية ويسكونسن الأمريكية، ظل على مدار 16 عاماً يعرض نفسه للدغات الثعابين، محاولا تطوير مصل يعالج لدغات أخطر الثعابين القاتلة فى العالم.

وعرض "تيم" نفسه للدغات الثعابين 160 مرة على مدار الـ16 عاماً الماضية، حتى كون جسمه مناعة ضد لدغات الثعابين وأصبح لا يتأثر بها.

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ولكى يُثبت أن جسمه يتمتع بمناعة قوية ضد لدغات الثعابين، عرض العالم الهاوى نفسه للدغة اثنين من أخطر الثعابين فى العالم، التى قد تقتل الإنسان العادى خلال دقائق معدودة، وهما ثعبان المامبا السوداء، وثعبان التايبان السام.

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ولم يسلم الأمر فى الوقت نفسه من بعض المخاطر، حيث دخل "تيم" فى غيبوبة وكان على بُعد خطوات من الموت بعد أن تعرض للدغات اثنين من أفعى الكوبرا، قبل تحسن حالته.

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وكشفت الفحوصات عن أن "تيم" أصبح جسمه يحوى الآن ضعف تركيز الأجسام المضادة لسم الثعابين مقارنة بالشخص العادى، وأكد أنه يأمل فى تطوير أمصال وقائية ضد أخطر لدغات الثعابين القاتلة فى العالم.



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