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الصداع من علامات نقص المياه فى الجسم

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الصداع من علامات نقص المياه فى الجسم الصداع من علامات نقص المياه فى الجسم
الصداع من الأعراض المرضية المزعجة التى تؤثر بصورة مباشرة على العديد من وظائف أعضاء الجسم، خاصة المخ.

أسباب الإصابة بالصداع


>والإصابة بالصداع له عدة أسباب منها نفسية كالتوتر والقلق والأرق وقلة النوم، وعضوية كارتفاع ضغط الدم أو انخفاضه، وقد يكون بسبب الجلوس الخاطئ أو وضع النوم الخاطئ، فيما يعد التهاب الجيوب الأنفية من أهم أسباب الإصابة بالصداع.

نقص المياه فى الجسم يسبب الصداع


>وبجانب الأسباب السابقة للصداع، يضيف أخصائى السمنة والنحافة الدكتور خالد يوسف سببا آخر يتمثل فى نقص المياه بالجسم، مؤكدا أن تناول قدر ضئيل من المياه يؤثر بشكل مباشر على كفاءة عمل الدورة الدموية، وبالتالى قلة تدفق الدم اللازم لتغذية المخ ما يعد سببا مباشرا فى الإصابة بنوبات الصداع.

ولتجنب نوبات الصداع الناتجة عن نقص المياه فى الجسم ينصح د.خالد بتناول قدر كاف لا قل بأى حال عن 2.5 لتر يوميا، فى فصل الشتاء ومن 3 إلى 4 لترات يوميا فى فصل الصيف.

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