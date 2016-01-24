مدير أمن القاهرة: استنفار شامل بالميادين ولن نسمح بأى أعمال شغب

> أكد اللواء خالد عبد العال، مساعد وزير الداخلية مدير أمن القاهرة، أن هناك حالة من الاستنفار العامة، فى كافة الإدارات الأمنية بالقاهرة، لتأمين كافة شوارع وميادين والمنشآت الهامة والحيوية والشرطية، وذلك وفقا للخطة الأمنية الشاملة، التى تم وضعها لتأمين احتفالات الشعب المصرى بثورة 25 يناير وعيد الشرطة، تنفيذا لتوجيهات اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية.

وأشار مدير أمن القاهرة فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إلى أن الخطة الأمنية شملت وضع كافة السيناريوهات والاحتمالات المتوقعة، وكذلك مراجعة الأسلوب الأمنى الأمثل للتعامل مع أى أحداث عنف أو شغب، مؤكدا أن القوات جاهزة للتعامل مع أى أحداث شغب قد تنفذها عناصر الجماعة الإرهابية بكل قوة، حفاظا على أرواح الشعب المصرى، ولن نسمح لتلك العناصر بمحاولة الاعتداء علي اى مواطن او منشأة وسنتصدي لتلك المحاولات بمنتهى الحسم ووفقا للقانون.

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