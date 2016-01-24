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الجريدة الرسمية تنشر قرار تمديد مشاركة عناصر من الجيش لمهمة فى باب المندب

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الجريدة الرسمية تنشر قرار تمديد مشاركة عناصر من الجيش لمهمة فى باب المندب الجريدة الرسمية تنشر قرار تمديد مشاركة عناصر من الجيش لمهمة فى باب المندب
نشرت الجريدة الرسمية قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى رقم 20 لسنة 2016، بشأن استمرار مشاركة بعض عناصر القوات المسلحة السابق إرسالها فى مهمة قتالية خارج الحدود للدفاع عن الأمن القومى المصرى والعربى فى منطقة الخليج العربى والبحر الأحمر وباب المندب، وذلك لمدة عام إضافى أو لحين انتهاء مهمتها القتالية أيهما أقرب.

كان مجلس الدفاع الوطنى، وافق فى اجتماعه السابق، على تمديد مشاركة العناصر اللازمة من القوات المسلحة المصرية فى مهمة قتالية خارج الحدود للدفاع عن الأمن القومى المصرى والعربى فى منطقة الخليج العربى والبحر الأحمر وباب المندب، وذلك لمدة عام إضافى أو لحين انتهاء مهمتها القتالية أيهما أقرب، وذلك إعمالاً لنص المادة 152 من الدستور.

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مصر 365