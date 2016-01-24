بالصور.. روسيا تصنع قاذفة قنابل نووية تشبه سفينة الفضاء

تقوم روسيا بصناعة قاذفة قنابل نووية تشبة سفن الفضاء تحمل اسم "باك دا"، وتخدم قاذفة القنابل الاستراتيجية الروسية، حيث تمتلك روسيا العديد من قاذفات القنابل الاستراتيجية، والتى تسمح لها بالسيطرة والتفوق الجوى.

وقالت وكالة الأنباء الروسية "سبوتنيك" إن هذه القاذفة ليست قاذفة عادية، فهى أقرب إلى الخيال في شكلها، تشبه سفينة الفضاء، تتمتع هذه القاذفة بخصائص عديدة تفوق القاذفات الأخرى، فهى قاذفة من الجيل الجديد غير محدثة ولكنها مصنوعة بشكل جديد تماماً عن طريق شركة "توبوليف" المشهورة.

وأوضحت الوكالة الروسية أنه بدأ العمل على هذه القاذفة فى عام 2009، ومن المخطط أن تقوم بأول تجربة فى 2019، وسيتم اعتمادها بحلول عام 2025، وستحل محل توبوليف 95 وتوبوليف 160.



>