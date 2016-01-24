وكالة روسية:توقيع اتفاق إنشاء المنطقة الصناعية الروسية فى السويس 31 يناير

أعلنت وكالة الأنباء الروسية "تاس"، أن روسيا ومصر ستوقعان مذكرة تفاهم بشأن إنشاء منطقة صناعية روسية فى منطقة قناة السويس، حيث سيُعقد فى 31 يناير حتى 2 فبراير اجتماع للجنة الحكومية الدولية الثنائية المصرية الروسية، وسيرأس الوفد الروسى وزير الصناعة والتجارة الروسى دينيس مانتوروف.

وأضافت الوكالة الروسية، أنه سيصل مع وزير التجارة والصناعة الروسى حوالى 60 رجل أعمال من أكبر الشركات الروسية الراغبة فى تنفيذ مشاريع البنية التحتية فى مصر، فى مجال الطاقة وتوريد الآلات والمعدات ووسائل النقل.

وأشارت الوكالة الروسية، أنه بالإضافة إلى ذلك، من المتوقع أيضًا أن يتم التوقيع على مذكرة تفاهم بين صندوق الاستثمار الروسى المباشر (RFPI) وعدد من البنوك التجارية المصرية كجزء من مشروع لإنشاء صندوق استثمارى بمشاركة مصر ودولة الإمارات العربية المتحدة وروسيا بقيمة 5 دولارات مليارات دولار.

ومن المقرر استثمار هذا الصندوق لبناء مترو الأنفاق والسكك الحديدية ومركز الخدمات اللوجستية ومجمع سياحى، إضافة إلى أن صندوق الاستثمار المباشر الروسى مهتم بالاستثمار مع المستثمرين من الإمارات فى مشروع لبناء صوامع للحبوب فى مصر.