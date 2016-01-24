محافظ قنا يجتمع بأعضاء مجلس المناطق الصناعية بقنا

عقد أعضاء مجلس إدارة المناطق الصناعية بمنطقتي "كلاحين" قفط و"هو " بنجع حمادي اجتماعا موسعا بمقر ديوان عام المحافظة برئاسة اللواء عبد الحميد الهجان محافظ قنا وذلك لمناقشة الموقف التنفيذي للمشروعات التي تجري بالمنطقتين وبحث طرق تنميتها .

وناقش الهجان وأعضاء مجلس إدارة المنطقتين حول الطلبات المقدمة من المستثمرين بشأن تعديل الشكل القانوني من شركات فردية الي شركات مساهمة وإمكانية توسع الشركات القائمة، بالإضافة إلى عرض المقترح للهيكل الوظيفي لمنطقة "هو" بعد إدراجها ضمن الهيكل الوظيفي للمحافظة.

وأضاف المحافظ بأنه جاري إعداد الدراسة الفنية من قِبل معهد بحوث النيل لإقامة محطة مياه مرشحة بقريه "هو"، مؤكدا على توفير خدمات الدفاع المدني " المطافي " والإسعاف على مدار الساعة بالمنطقتين.

وفي نهاية الاجتماع أصدر الهجان تعليماته إلى مديرى المناطق الصناعية بضرورة متابعة الموقف التنفيذي للمشروعات التي تجري بالمنطقتين أولاً بأول والعمل على تذليل الصعوبات أمام المستثمرين وابتكار طرق غير تقليدية لجذبهم، كما أمر الشركات التي تقوم بتنفيذ البنية التحتية بسرعة إنهاء الأعمال المنوطة بها وتكثيف العمالة لإنجازها في أسرع وقت ممكن .