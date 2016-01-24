داخلية تونس لليوم السابع: قواتنا لم تنسحب من مدينة تالة وتؤمن المنشآت

نفى المكلف بالإعلام بوزارة الداخلية التونسية وليد الوقينى، اليوم الأحد، ما ذكرته وسائل إعلام محلية وعربية حول انسحاب عناصر الأمن التونسى أمام المحتجين فى مدينة تالة.

وأكد "الوقينى" فى تصريحات خاصة لليوم السابع، مساء الأحد، أن عناصر الأمن التونسى تتواجد فى المدينة وتتولى مهام تأمين المنشآت العامة والخاصة.

ودعا وسائل الإعلام المحلية والعربية لتحرى الدقة فيما تنشره عن الأوضاع الجارية فى تونس، مشيرا إلى أن وسائل إعلام تتعمد نشر شائعات حول الأوضاع الجارية فى تونس مما يعد عبثا بالأمن القومى التونسى.