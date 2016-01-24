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مصدر أمنى عراقى: مقتل وإصابة 17 مسلحًا من داعش غرب الرمادي

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مصدر أمنى عراقى: مقتل وإصابة 17 مسلحًا من داعش غرب الرمادي مصدر أمنى عراقى: مقتل وإصابة 17 مسلحًا من داعش غرب الرمادي

>أعلن مصدر أمنى عراقى رفيع اليوم الأحد، مقتل وإصابة 17 مسلحا من تنظيم (داعش) غرب الرمادي 110 كم غرب بغداد.

وقال العقيد أحمد الدليمى إن" قوة أمنية شنت هجوما ضد معاقل عصابة داعش الإرهابية فى منطقة حصيبة غرب الرمادي وأدى إلى مقتل 12 عنصراً وإصابة خمسة آخرين وتدمير أسلحة ومعدات".

وأضاف إن" قوة أمنية من الجيش والشرطة الاتحادية، تمكنت من صد هجوم لتنظيم داعش جنوب غربى الرمادي ما أسفر عن تدمير اربع عجلات (سيارات) ملغمة تابعة لها".

وتشهد مناطق شرقى الرمادي معارك بين القوات الأمنية العراقية وعناصر تنظيم داعش.
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