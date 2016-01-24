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أخبار السعودية اليوم..الجبير ينفى وجود وساطة باكستانية بين بلاده وإيران

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أخبار السعودية اليوم..الجبير ينفى وجود وساطة باكستانية بين بلاده وإيران أخبار السعودية اليوم..الجبير ينفى وجود وساطة باكستانية بين بلاده وإيران
اهتمت أخبار اليوم بتصريحات وزير الخارجية السعودى عادل الجبير والتى أكد خلالها أن إيران وعلى مدى أكثر من 35 سنة اتبعت سياسية عدوانية تجاه العالم العربى تمثلت فى تدخلها فى شؤون الدول العربية.ونفى الجبير وجود وساطة باكستانية بين السعودية وإيران، وقال خلال مشاركته على هامش الدورة الأولى للاجتماع الوزارى لمنتدى التعاون العربى - الهندى، الذى تستضيفه البحرين، إن إدراج إيران على قائمة الدول الراعية للإرهاب من قبل الأمم المتحدة ودول عديدة، وليست السعودية فقط.

وكشف عن أن بعض الدول عرضت الوساطة ونقل الأفكار بين الرياض وطهران، مشددا على أن إيران تعرف ما هو مطلوب منها، وأنه لن تكون هناك وساطة ما لم تتجاوب طهران، مشيرا إلى أن إيران يوجد بها مؤسسات حكومية مصنفة كمنظمات إرهابية.

كما ركزت أخبار لاسعودية اليوم، على أنباء تناقلتها وسائل اعلام سعودية بأن المعارضة السورية ستبلغ وزير الخارجية الأمريكى جون كيرى اليوم الأحد فى الرياض بمحددات الحل السياسى والمشاركة فى مفاوضات جنيف المرتقبة.

ومن المقرر أن يعقد منسق الهيئة العليا للمفاوضات مع النظام السورى رياض حجاب، لقاء حاسما اليوم فى الرياض مع كيرى لتحديد أطر المشاركة فى جنيف. ونقلت صحيفة "عكاظ" عن مصادر المعارضة، التى لم تسمها ، قولها "إنها ستبلغ الوزير الأمريكى بأنها لا تثق فى نظام ( الرئيس السورى بشار الأسد وروسيا".
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