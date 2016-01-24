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بالصور.. استخراج رخص مجانا وتوزيع أعلام فى احتفالات عيد الشرطة بقنا

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بالصور.. استخراج رخص مجانا وتوزيع أعلام فى احتفالات عيد الشرطة بقنا بالصور.. استخراج رخص مجانا وتوزيع أعلام فى احتفالات عيد الشرطة بقنا
قامت إدارة مرور قنا بالتنسيق مع قسم الإعلام والعلاقات بمديرية الأمن باستخراج رخص للقيادة لخمسة أشخاص مجانا بمناسبه احتفالات عيد الشرطة.

واستخرجت الإدارة رخص قيادة لأول خمس مواطنين حضروا إلى الإدارة اليوم، وهم رومانى عطية زكى، وعمران حامد عبدالشافى، ورفعت عبدالراضى شحاتة حسن، وأحمد محمد أحمد، ووائل محمد سيد عبيد، وذلك تنفيذا لتعليمات اللواء صلاح حسان مدير الأمن.

ومن ناحية أخرى قامت مديرية أمن قنا بإشراف اللواء صلاح حسان مدير الأمن، بتوزيع الأعلام على المواطنين بالميادين العامة بمحافظة قنا بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة.

واوضح حسان أن مشاركة المواطنين فى احتفالات عيد الشرطة تنفيذا لتوجيهات وزير الداخلية بتوطيد اواصر الصلة بين الشرطة والشعب.

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016
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