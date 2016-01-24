فوائد الخيار.. يعالج النقرس والحموضة وحصوات الكلى ويحسن المزاج

الخيار يعالج النقرس والحموضة ويحسن المزاج

الخيار غنى بمضادات الأكسدة ويخفض الوزن

الخيار من الخضراوات الغنية بالعديد من الفوائد المهمة للجسم، وفى السطور التالية يوضح خالد يوسف أخصائى السمنة والنحافة أهم الفوائد الصحية للخيار.>فى البداية يؤكد خالد يوسف أن الخيار من الخضراوات الغنية بالعديد من المعادن المهمة، على رأسها الماغنسيوم والبوتاسيوم الضروريان للحفاظ على صحة الأعصاب وتحسين الحالة المزاجية.. كما يعد الخيار من أفضل أنواع الطعام المضاد لأعراض الحموضة وارتجاع المرىء، ويساعد فى التخلص من حمض اليوريك، وبالتالى يعد علاجا فعالا لحالات النقرس وحصوات الكلى والمثانة.>وبجانب الفوائد السابقة يضيف خالد لفوائد الخيار احتوائه على نسبة عالية من مضادات الأكسدة، وبالتالى فهو يحمى من شيخوخة الخلايا ويقى من الإصابة بالأورام، ويعد من أفضل أنواع الطعام التى يجب أن تحتويها الأنظمة الغذائية المنحفة، نظرا لقلة السعرات الحرارية به.

كما يساعد الخيار على تجنب وعلاج الإصابة بطفيليات وديدان الأمعاء والمعدة، ويعمل على تنظيم حركة الأمعاء وعلاج نوبات الإمساك.