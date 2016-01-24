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بالفيديو..شيكولاتة الشرطة النسائية بميدان هشام بركات والتحرير..ومواطنون: الموت للإخوان

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بالفيديو..شيكولاتة الشرطة النسائية بميدان هشام بركات والتحرير..ومواطنون: الموت للإخوان بالفيديو..شيكولاتة الشرطة النسائية بميدان هشام بركات والتحرير..ومواطنون: الموت للإخوان
شاركت العقيد حنان هجرس والعقيد نشوى محمود وعناصر من الشرطة النسائية المواطنين الاحتفال بعيد الشرطة فى ميدان التحرير، وميدان الأوبرا، وميدان المستشار هشام بركات "رابعة سابقا" ، حيث وزعن “الشيكولاتة والورود والأعلام” على المارة.
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>وقابل المواطنون مبادرة عناصر الشرطة النسائية بالهتاف:” الموت للإخوان.. وتحيا ”.

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مصر 365

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