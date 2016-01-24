بالفيديو..شيكولاتة الشرطة النسائية بميدان هشام بركات والتحرير..ومواطنون: الموت للإخوان

شاركت العقيد حنان هجرس والعقيد نشوى محمود وعناصر من الشرطة النسائية المواطنين الاحتفال بعيد الشرطة فى ميدان التحرير، وميدان الأوبرا، وميدان المستشار هشام بركات "رابعة سابقا" ، حيث وزعن “الشيكولاتة والورود والأعلام” على المارة.إعلان - Ads إعلان - Ads
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>وقابل المواطنون مبادرة عناصر الشرطة النسائية بالهتاف:” الموت للإخوان.. وتحيا مصر”.
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>وقابل المواطنون مبادرة عناصر الشرطة النسائية بالهتاف:” الموت للإخوان.. وتحيا مصر”.
الثورة مش بس ميدان.. 5 شوارع رسمت ملامح ثورة يناير.. كوبرى قصر النيل بداية الملحمة.. جمعة الغضب انطلقت من "شارع الأزهر".. "محمد محمود" أشعل الموجة الثانية من الثورة.. والشيخ ريحان شارع كواليس الثورة
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بالصور.. الشرطة توزع الشيكولاتة على المواطنين بالتحرير احتفالات بثورة يناير
>إجراءات أمنية مشددة بميناء الإسكندرية تزامنا مع ذكرى ثورة 25 يناير
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