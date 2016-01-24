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أخبار المغرب اليوم.. الرباط تتجه نحو استقطاب السياح الروس من مصر وتركيا

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أخبار المغرب اليوم.. الرباط تتجه نحو استقطاب السياح الروس من مصر وتركيا أخبار المغرب اليوم.. الرباط تتجه نحو استقطاب السياح الروس من مصر وتركيا
ركزت أخبار المغرب اليوم، حول بدء المغرب فى اعتماد خطة جديدة لمواجهة انتكاسة قطاع السياحة، الذى تأثر بالهجمات الإرهابية التى شهدها عدد من دول العالم، حيث تسعى المملكة إلى استقطاب 200 ألف سائح روسى سنويا، وهو ما يمثل 3%من مجموع السياح، الذين كانت وجهتهم السياحية تركيا ومصر.

وكشف المدير العام للمكتب الوطنى المغربى للسياحة عبد الرفيع زويتين، الذى يزور العاصمة الروسية موسكو، حاليا إن الخطوط الملكية المغربية "لارام"، اقامت رحلات جوية مباشرة ستربط مابين موسكو والدار البيضاء وأكادير، على أن يتم فى وقت لاحق، إطلاق رحلات جوية تربط بشكل مباشر بين موسكو وسانبترسبورج وأكادير ومراكش.


>كما تناولت أخبار المغرب اليوم، زيادة تهريب البضائع الفاسدة من الجزائر للمغرب سنويا، حيث قال حسن السنتيسي، رئيس جمعية المصدرين المغاربة، إن أنشطة تهريب البضائع الجزائرية الفاسدة، التى تتم عبر الحدود البرية نحو المغرب، تواصل تفاقمها، مشيرا، إلى أن القيمة الإجمالية لهذه البضائع التى تغزو الأسواق المغربية سنويا تقدر بما يزيد عن 1.1 مليار دولار.

ورصدت أخبار المغرب اليوم أيضا، خطوة أخرى يمكنها أن تثير مزيدا من الحساسية السياسية بين المغرب والجزائر، حيث استدعى الوزير الجزائرى للشئون المغربية والاتحاد الإفريقى وجامعة الدول العربية عبد القادر مساهل، سفير المغرب لإطلاعه على ما وصفه التدفق المكثف وغير العادي لمغاربة فى بلاده، حيث قال إنهم متجهون إلى ليبيا عبر الجزائر.

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مصر 365

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