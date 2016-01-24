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بالصور.. وصول 5 جثث لضحايا أكراد لمطار السليمانية غرقوا فى بحر ايجة

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بالصور.. وصول 5 جثث لضحايا أكراد لمطار السليمانية غرقوا فى بحر ايجة بالصور.. وصول 5 جثث لضحايا أكراد لمطار السليمانية غرقوا فى بحر ايجة

> وصلت إلى مطار السليمانية شمال شرقى العراق اليوم/الأحد/ جثث 5 من الأكراد الذين غرقوا فى بحر ايجة خلال توجههم عبر زورق من تركيا إلى اليونان قبل أيام، على ان يتم نقلهم إلى مدينة كركوك حيث عائلة الضحايا.

وأشارت مصادر كردية إلى أن الجثث الخمسة تعود لافراد عائلة واحدة من سكان مدينة كركوك غرقوا فى بحر ايجه قبل وصولهم إلى الشواطىء اليونانية بهدف الهجرة الى أوروبا.. وقالت /إن عشرات الأكراد غرقوا يوم الجمعة الماضى ولا تزال عملية البحث عن جثث العديد من الضحايا مستمرة /.

من جهة أخري، صرح مدير ناحية ليلان بكركوك محمد ويس / أن مجهولين اقدموا على حرق مرقد "الامام الحسن" فى الناحية مما وتسبب عنه اضرار جنوب شرقى محافظة كركوك شمالى العرق/.. وقال : أن حرق المرقد أسفر عن أضرار مادية فى المزار الدينى الذى يزوره المسلمين من السنة والشيعة.

وأشار إلى أن قوات الشرطة العراقية و"الأسايش" الكردية فتحت تحقيقاً بالحادث لمعرفة الجهة التى تقف وراءه.

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016
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