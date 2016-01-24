تركيا تعتقل 23 شخصا يشتبه بأنهم جهاديون و21 طفلا على الحدود السورية

أعتقلت القوات التركية 23 شخصا يشتبه فى انتمائهم إلى تنظيم داعش، بالإضافة إلى 21 طفلا كانوا يحاولون عبور الحدود السورية الى تركيا بطريقة غير شرعية، بحسب ما أعلن الجيش التركى الأحد.

وتم القبض على المشتبه بهم الذين لم تكشف جنسياتهم، السبت بينما كانوا يحاولون دخول منطقة البايلى فى محافظة كيليس جنوب تركيا.

وقال الجيش فى بيان إنه "تم القبض على 23 شخصا يشتبه فى انهم عناصر فى تنظيم داعش الإرهابى، الى جانب 21 طفلا" من دون إعطاء مزيد من التفاصيل، وحض الغربيون حليفتهم تركيا على تعزيز جهودها لوقف تدفق الجهاديين عبر حدودها إلى سوريا.

وبعد سلسلة اعتداءات دامية على الاراضى التركية، كثفت الشرطة عمليات الدهم فى اوساط الجهاديين وشددت عمليات المراقبة على الحدود ويعلن الجيش يوميا عن توقيف مقاتلين من تنظيم داعش.