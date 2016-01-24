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حفل توقيع " خلطة مطبعية " و " نص كدر " و " لسه ! " بمعرض القاهرة الدولي للكتاب 2016

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حفل توقيع " خلطة مطبعية " و " نص كدر " و " لسه ! " بمعرض القاهرة الدولي للكتاب 2016 حفل توقيع " خلطة مطبعية " و " نص كدر " و " لسه ! " بمعرض القاهرة الدولي للكتاب 2016

أسماء بركة

تعقد دار زحمة كتاب للنشر والتوزيع حفل توقيع مجمع يوم السبت الموافق 6 فبراير المقبل  . و يضم الحفل ديوان " خلطة مطبعية لـ/ إيهاب الكيلانى ، وديوان " نص كدر " لـ/ عثمان عبد المنعم  وأخيرًا ديوان " لسه !" لـ / رفيدا حسن ، وذلك فى تمام الساعة الثانية عشر ظهرًا بجناح الدار بصالة 2 بمعرض القاهرة الدولي للكتاب 2016 بأرض المعارض بمدينة نصر والذي سيبدأ يوم 27 يناير الجاري حتى 10 فبراير المقبل .
والجدير بالذكر أن الدواوين من إصدارات دار زحمة كُتاب للنشر والتوزيع ويتخلل الحفل فقرات شِعرية للشعراء ومفاجأة أخري مقدمة من الدار للحضور

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