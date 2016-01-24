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تعرف على إيجابيات وسلبيات أشهر أنظمة الريجيم فى العالم.. واختار اللى يناسبك

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تعرف على إيجابيات وسلبيات أشهر أنظمة الريجيم فى العالم.. واختار اللى يناسبك تعرف على إيجابيات وسلبيات أشهر أنظمة الريجيم فى العالم.. واختار اللى يناسبك
نستمع يوميا إلى أنظمة غذائية يعتمد كل منها على أسلوب محدد نصل من خلاله للجسم المثالى الممشوق والخالى من ، ومع كثرة هذه الأنظمة أصبحنا لا نعرف طبيعة كل منها وإيجابياته وسلبياته.. وعلى أى حال يقدم الموقع الأمريكى "جود هاوس" أسرار الأنظمة الغذائية الأكثر شعبية فى العالم، ومنها:

اليوم السابع -1 -2016
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نظام ساوث بيتش

هو نظام غذائى صممه الدكتور "آثر ترسبات" ويتضمن 3 مراحل تبدأ بخطة أساسية للقضاء على الدهون ببطء مع إدخال الحبوب الكاملة والخضراوات النشوية فى الوجبات، وذلك مدى الحياة، ومن إيجابيات هذا النظام إنقاص الوزن ببطء بتناول البروتين والألياف فيما تكمن سلبياته فى صعوبة قدرة البعض على الاستمرار فى اتباعه طيلة عمرهم.

اليوم السابع -1 -2016
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نظام "Super Shred"

هو نظام غذائى يعتمد على تناول الوجبات بانتظام فى توقيت معين ويجمع بين البروتين والعصائر، ومن إيجابياته تناول 6 وجبات متنوعة خلال اليوم، وسلبياته تتمثل فى أن مبتكره الدكتور "إيان سميث" جعله يخاطب الرجال أكثر من النساء، فهو مناسب أكثر لطبيعة جسم الرجال نظرا لشدة قسوته.

اليوم السابع -1 -2016
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نظام الأطباء الغذائى

استند فيه واضعه الدكتور "ترافيس ستورك" على خطة الطعام الصحى الدقيقة، ويتسم هذا النظام بالمرونة كأحد إيجابياته حيث يسمح بتناول أنواع مختلفة من الطعام، كما يعد مناسبا للنباتيين فهو يهتم فى المقام الأول بصحة الجسم بشكل عام، ولا يوجد له سلبيات ويعتبر مثالى ومتنوع ويمكننا السير عليه فترات طويلة.

اليوم السابع -1 -2016
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نظام باليو الغذائى

يعتمد على تناول نسب عالية من البروتين مثل اللحوم، الجبن، الأسماك والبقوليات إضافة إلى الفواكه والخضار، ومن إيجابياته التركيز على كميات كبيرة من الفواكه والخضار التى يمكننا الاستفادة منها، لكن فقد هذا النظام للحبوب والبقوليات والألبان من السلبيات الكبيرة التى تسىء إليه.

اليوم السابع -1 -2016
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النظام الغذائى الكيميائى

هو نظام يعتمد على نوع واحد من الطعام فترة طويلة، وله فائدة كبيرة فى إنقاص الوزن الفورى لكن من أكثر سلبياته هو أن النقصان السريع للوزن يضعف أجهزة جسمك ومناعتك، وعند العودة لتناول الطعام بصورة طبيعية يعود وزنك فى الزيادة سريعا.

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مصر 365

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