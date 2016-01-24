81 ألف طالب يؤدون امتحانات الفصل الدراسى الأول للشهادة الإعدادية بالبحيرة

أكد محمود أبو الغيط وكيل وزارة التربية والتعليم على سير امتحانات الفصل الدراسى الأول للشهادة الإعدادية العامة والمهنية بيسر، لافتا إلى أنه يتم عقد الامتحانات فى 508 لجان، تستقبل 81085 طالباً، بدءاً من السبت وحتى يوم الخميس المقبل .

وأضاف وكيل وزارة التربية والتعليم فى تصريحات له، أنه تم عقد بروتوكول تعاون بين كل من مديرية التربية والتعليم، ومديرية الأمن، وهيئة التأمين الصحى، والكهرباء، والتموين لتسهيل كافة الأمور المتعلقة بالامتحانات وتأمينها.

وتابع كما تم عقد عدد من الاجتماعات مع الموجهين والقيادات التعليمية بهدف تحقيق امتحانات تعمل على المساواة بين جميع الطلبة، وتحقيق العدالة بينهم، وإعطاء كل ذى حق حقه، فى إطار تعليمات مشددة بالبعد عن الأمور السياسية، وأن تكون الاختبارات فى مستوى الطالب المتوسط، مع مراجعة أعمال التصحيح قبل إعلان النتيجة بل وأيضاً إعطاء مدة للتظلمات.

وفيما يتعلق بتأمين المدارس أثناء الامتحانات أفاد أبو الغيط بأن تأمين المدارس من الخارج ستقوم به الشرطة، مع تأمين اللجان من الداخل بمعرفة الزملاء المعلمين وأعضاء اللجنة كما ستقوم الشرطة أيضاً بتأمين مقار الكنترولات على مستوى المحافظة.