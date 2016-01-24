أخبار عاجلة

البابا تواضروس يعزي شهداء طنطا: أحياء في قلوبنا.. وأحضان المسيح تعزينا -
مساعد وزير الداخلية الأسبق: الجماعات الإرهابية سيطرت على الشباب بالأموال -
الأهلي لـ«التحرير»:محمود علاء لاعب واعد.. و«دويدار» صفقة حر مجانية -
فيديو| شوبير: غير راض عن مداخلة شيكابالا.. وحسام حسن يحتاج للهدوء -
فيديو| شوبير: «لما كنت بختلف مع حد زمان كنت بطلع عينه في برنامجي» -
نجل خادم "المرقسية": بقول لأخويا اللي فجر نفسه في أبويا هتشوف عذاب عظيم (فيديو) -
مساء dmc - حلقة الأحد 9-4-2017 مع إيمان الحصري "تغطية خاصة لحادثي طنطا والإسكندرية الإرهابيين" -
«مخاطر الإرهاب» في الحصة الأولى بمدارس القليوبية اليوم -
ملك المغرب ينعي السيسي: محاولة يائسة للمس بأمن واستقرار مصر الشقيقة -
في يوم ميلاده وخروجه للمعاش «ودع الحياة».. الشهيد رجائي لطفي صادق -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

81 ألف طالب يؤدون امتحانات الفصل الدراسى الأول للشهادة الإعدادية بالبحيرة

Google+ Print
81 ألف طالب يؤدون امتحانات الفصل الدراسى الأول للشهادة الإعدادية بالبحيرة 81 ألف طالب يؤدون امتحانات الفصل الدراسى الأول للشهادة الإعدادية بالبحيرة
أكد محمود أبو الغيط وكيل وزارة التربية والتعليم على سير امتحانات الفصل الدراسى الأول للشهادة الإعدادية العامة والمهنية بيسر، لافتا إلى أنه يتم عقد الامتحانات فى 508 لجان، تستقبل 81085 طالباً، بدءاً من السبت وحتى يوم الخميس المقبل .

وأضاف وكيل وزارة التربية والتعليم فى تصريحات له، أنه تم عقد بروتوكول تعاون بين كل من مديرية التربية والتعليم، ومديرية الأمن، وهيئة التأمين الصحى، والكهرباء، والتموين لتسهيل كافة الأمور المتعلقة بالامتحانات وتأمينها.

وتابع كما تم عقد عدد من الاجتماعات مع الموجهين والقيادات التعليمية بهدف تحقيق امتحانات تعمل على المساواة بين جميع الطلبة، وتحقيق العدالة بينهم، وإعطاء كل ذى حق حقه، فى إطار تعليمات مشددة بالبعد عن الأمور السياسية، وأن تكون الاختبارات فى مستوى الطالب المتوسط، مع مراجعة أعمال التصحيح قبل إعلان النتيجة بل وأيضاً إعطاء مدة للتظلمات.

وفيما يتعلق بتأمين المدارس أثناء الامتحانات أفاد أبو الغيط بأن تأمين المدارس من الخارج ستقوم به الشرطة، مع تأمين اللجان من الداخل بمعرفة الزملاء المعلمين وأعضاء اللجنة كما ستقوم الشرطة أيضاً بتأمين مقار الكنترولات على مستوى المحافظة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365