وصول 51 ألفا و601 طن فحم حجرى لميناء الأدبية بالسويس.. اليوم

يستعد ميناء الأدبية اليوم الأحد، لاستقبال السفينة نيو ايرا وعلى متنها 51 ألفا و601 طن فحم حجرى مستخدم كوقود بديل فى صناعة الأسمنت، قادمة من جنوب إفريقيا لصالح شركة وادى النيل للأسمنت، حيث تقوم الشركة الوطنية للنقل النهرى بتفريغ الشحنة.

وصرح عبد الرحيم مصطفى المتحدث الإعلامى لهيئة موانئ البحر الأحمر، بأنه تم إلزام شركة الوطنية للنقل النهرى باتباع الضوابط والاشتراطات والمعايير الواردة بالقانون رقم 4 لسنة 1994 وتعديلاته الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (964) لسنة 2015 (ملحق 12 الخاص بمعايير واشتراطات تداول واستخدام الفحم الحجرى أو البترولى) وذلك أثناء أعمال التفريغ والنقل مع وجود ممثل لجهاز شئون البيئة وإعداد تقرير فنى بعد الانتهاء من تلك الأعمال، ومن الجدير بالذكر أن شركة الوطنية للنقل النهرى قامت بإعداد دراسة لتقييم الأثر البيئى لتداول الفحم بميناء الأدبية.

فيما يغادر الميناء اليوم، السفينة ستونى لاكى وعلى متنها 33 ألف طن فوسفات متجهة إلى الهند.

ويستعد ميناء نويبع لاستقبال العبارة ايلة وعلى متنها 383 راكبا منهم 180 معتمرا، و4 باص عمرة و2 باص جيت و9 شاحنات والسفينة بريدج وعلى متنها 48 شاحنة.

كما شهد الميناء بالأمس استقبال العبارة برنسيسة وعلى متنها 274 راكبًا و18 سيارة والسفينة بريدج وعلى متنها 52 شاحنة، وغادر الميناء العبارة برنسيسة وعلى متنها 173 راكبًا و2 سيارة والسفينة بريدج وعلى متنها 52 شاحنة.