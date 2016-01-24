مرام صدقي تحكى لنا " حواديت " فى ضوء " ضي القمر " وتشارك بها فى معرض القاهرة الدولي للكتاب 2016

حوار : أسماء بركة



مرام صدقى من مواليد محافظة المنيا حاصلةعلى المركز الأول كأفضل كاتب ناشيء في مصر لعام 2015 عن مجموعة القصة القصيرة جدًا ، صُدر لها حديثًا المجموعة القصصية " ضي القمر " والتى ستشارك بها بمعرض القاهرة الدولي للكتاب 2016 والتى تعتبر أحدث اصداراتها حتى الأن وشغفنا لمعرفة الكثير عنها دفعنا إلى إجراء الحوار التالى معها للتعرف عليها .

فى البداية .. حدثينا عن مرام صدقي .

مرام بشير أحمد صدقي من مواليد محافظة المنيا ، خريجة كلية الهندسة – جامعة أسيوط – تخصص هندسة ميكاترونيكس ،حاصلة على دبلوم الدراسات العليا في المنظومات الهيدروليكية والتحكم وأدرس حاليا الماجستير في الطاقات المتجددة .

حدثينا عن رحلتك مع الكتابة .

لا أتذكر تحديدًا المرة الأولى التي كتبت فيها ذلك لأنني أكتب منذ الصغر لكني بدأت في ملاحظة ذلك في الصف الرابع الإبتدائي وتحديدًا في حصة التعبير كنت أحس أنني مميزة كثيرًا عن أقراني كما كنت نهمة جدًا للقراءة وأذكر أنني بنهاية الصف السادس كنت قد انتهيت من قراءة 10 روايات لأجاثا كريستي والبخلاء والحيوان للجاحظ وكليلة ودمنة لابن المقفع وكتب لطه حسين ويوسف السباعي وإبراهيم ناجي و .... .

ومن أول من شجعك علي الكتابة ؟

أول من شجعني على الكتابة كانت والدتي فهي قارئتي الأولى ووالدي وعدد من أقاربي، بالإضافة إلى بعض الكتاب والأصدقاء في عالمنا الإفتراضي والواقعي .



لمن تحبي أن تقرأى ؟

أحب القراءة لرضوى عاشور ويوسف السباعي وأحلام مستغانمي ويوسف إدريس ويحى حقي ومن الأدب العالمي أحب كتابات هيرمن هيس من ألمانيا والكاتبة الأفريكانية نادين جورديمر والكاتب اندريه جيد من فرنسا بالإضافة لشكسبير ودتشارلز ديكنزوتولستوى وباولو كويلو وماركيز و...



من الذين تأثرتِ بهم ؟

تأثرت في بداياتي بـ طه حسين ويوسف السباعي وعلي أحمد باكثير والمستشرقة الألمانية زيغريد هونكه ، كما تأثرت بشعر جرير والأخطل وحسان بن ثابت وفي العصر الحديث تأثرت بأشعار أحمد رامي و إبراهيم ناجي وحافظ إبراهيم وأحمد شوقي وعبد الرحمن العشماوي وعبد الفتاح طوقان وفاروق جويدة ومحمود درويش فأنا أعشق الشعر منذ نعومة أظافري.

تعرفك علي طريق القراءة منذ الصغر ماذا أضاف لكِ؟

منحتني القراءة المزيد من الثقة في نفسي والكثير من المعرفة ومن ثم البدء في الكتابة منذ الصغر حتي أنني فكرت في كتابة روايتي الأولى وأنا بالصف الثالث الإعدادي



لكِ العديد من المشاركات فى العديد من المسابقات المختلفة . هل لكِ أن تُحدثينا عن ذلك ؟

بالفعل ففي المرحلة الثانوية حصلت على المركز الأول في مسابقة التعبير والتي أقيمت على هامش يوم المعلم بالمملكة العربية السعودية . أما في مرحلة الجامعة شاركت ببعض القصص والمقالات التي كانت تنشر بمجلة بانوراما هندسية الصادرة عن كلية الهندسة جامعة أسيوط وكنت قد بدأت في كتابة روايتي الثانية علما بأن الروايتين لم ينشروا بعد لحاجتهم لمجهود طويل وتفرغ كامل للمراجعة والتنقيح .

تلا ذلك فترة من الركود عدة أعوام إلى أن قادتني الأقدار في نهاية عام 2013 للإنضمام بجروب القصة القصيرة جدًا في مختبر السرديات للروائي فؤاد نصر الدين وكانت تلك هي المرة الأولى التي أتعرف فيها على هذا الجنس الأدبي، وبدأت حينها المشاركة في الأمسيات والمسابقات والمؤتمرات الثقافية وقد حصلت على المركز الثالث في المؤتمر الدولي الأول للقصة القصيرة جدًا كما حصلت على المركز الأول كأفضل كاتب ناشيء في مصر لعام 2015 عن مجموعة القصة القصيرة جدًا والعديد من المراكز في المسابقات التي تقيمها بعض المواقع الإلكترونية . كما تم تكريمي من قبل عدد من الكتاب والمجموعات الأدبية ومن جريدة صدى مصر



هل نُشر لكِ أعمال خاصة بكِ من قبل ؟

نشر لي بعض القصص والقراءات النقدية في عدد من الجرائد الإلكترونية والورقية ، كما تم نشر عدد من أعمالي في كتب جماعية على هوامش بعض المؤتمرات كمؤتمر الإسكندرية الدولي الأول للقصة القصيرة جدًا والكتاب المجمع الذي أصدرته جمعية كلنا عيلة للتنمية بالتعاون مع جروب القصة القصيرة جدا في مختبر السرديات وبعض الأعمال في الكتاب المجمع الصادر عن نقابة المهندسين بالقاهرة على هامش الأمسية الثقافية الخاصة بالقصة القصيرة جدًا وتأثير الشبكة العنكبوتية على انتشارها.

وماذا عن " ضي القمر " ؟

في نهاية عام 2015 عدت لكتابة القصة القصيرة والخاطرة مرة أخرى بعد عام من مقاطعتهما لمحاولة اتقان القصة القصيرة جدًا وقررت أن أنشر مجموعة قصصية باسم "ضي القمر" تتضمن عددًا من القصص القصيرة والقصيرة جدًا ومن المقرر وجودة بمعرض الكتاب ضمن اصدارات الدار .

هل هناك أعمال أخري لكِ بمعرض الكتاب أم أنه عمل واحد فقط ؟

هناك أعمال أخري لي غير مجموعتى القصصية " ضي القمر " ، فهناك " حواديت " عبارة عن نصوص نثرية من نتاج مسابقة أفضل كاتب ناشئ والتى نظمتها مبادرة شغف الثقافية خلال أغسطس الماضى وضم أفضل 33 مشاركة فى المسابقة

و " الروائع " كتاب جماعى ل54 كاتب فى جروب القصة القصيرة جدا فى مختبر السرديات يضم أكثر من مائة 100 نص قصصى و حفل التوقيع بمعرض الكتاب يوم 6 فبراير الساعة 12 ظهرًا سراى 2 دار نشر ايزيس ودار نشر همسة .

كما أنني متواجدة بدليل الكاتبات 2016 الصادر عن دار ليان للنشر والتوزيع

وأخيرًا . ما الذى تتمنى تحقيقة ؟

أتمنى أن أحفر اسمي في ذاكرة الأدب، وأن يكون لقلمي طعما مميزا ونكهة مختلفة تميزه عن غيره من الكتاب . كلمة للقراء: أتمنى أن تستمتعوا بما في المجموعة من نصوص قصيرة وقصيرة جدا، وأن تجدوا فيها خلطة مكثفة وجرعة أدبية عذبة تميزها عن غيرها من المجموعات.

شبكةعيونالإخبارية

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