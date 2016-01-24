أخبار عاجلة

البابا تواضروس يعزي شهداء طنطا: أحياء في قلوبنا.. وأحضان المسيح تعزينا -
مساعد وزير الداخلية الأسبق: الجماعات الإرهابية سيطرت على الشباب بالأموال -
الأهلي لـ«التحرير»:محمود علاء لاعب واعد.. و«دويدار» صفقة حر مجانية -
فيديو| شوبير: غير راض عن مداخلة شيكابالا.. وحسام حسن يحتاج للهدوء -
فيديو| شوبير: «لما كنت بختلف مع حد زمان كنت بطلع عينه في برنامجي» -
نجل خادم "المرقسية": بقول لأخويا اللي فجر نفسه في أبويا هتشوف عذاب عظيم (فيديو) -
مساء dmc - حلقة الأحد 9-4-2017 مع إيمان الحصري "تغطية خاصة لحادثي طنطا والإسكندرية الإرهابيين" -
«مخاطر الإرهاب» في الحصة الأولى بمدارس القليوبية اليوم -
ملك المغرب ينعي السيسي: محاولة يائسة للمس بأمن واستقرار مصر الشقيقة -
في يوم ميلاده وخروجه للمعاش «ودع الحياة».. الشهيد رجائي لطفي صادق -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

رياح شديدة مصحوبة بالأتربة والطقس السيئ بجنوب سيناء

Google+ Print
رياح شديدة مصحوبة بالأتربة والطقس السيئ بجنوب سيناء رياح شديدة مصحوبة بالأتربة والطقس السيئ بجنوب سيناء
أعلنت محافظة جنوب سيناء حالة الطوارئ فى كافة مدن المحافظة ومديريات الخدمية، بعد أن تعرضها اليوم لحالة من الطقس السيئ من رياح شديد مصحوبة بالأتربة والرمال وسقوط الأمطار التى ربما تزداد خلال الساعات القادمة، لتصل لحد السيول فى بعض المدن خاصة نويبع وادى وتير وسانت كاترين وادى فيران.

وأكد اللواء عصام خضر مدير مركز العمليات بمحافظة جنوب سيناء تعرض المحافظة لحالة من عدم الاستقرار بسبب سرعة الرياح المحملة بالأتربة فى بعض المناطق ولكنها لم تعوق حركة سير المركبات على الطرق، حيث تسير بشكل طبيعى بالموانئ البحرية وبكافة طرق المحافظة.

وقال السيد عبد الصادق رئيس مدينة سانت كاترين إن المدينة تنتظر تساقط الثلوج بعد أن وصلت درجة الحرارة الآن 4 درجات تحت الصفر، مضيفا أن المدينة استعدت بكامل طاقتها لمواجهة موجة الصقيع التى تضرب المدينة وأعلنت حالة الطوارىء بجميع الإدارات .

وأكد أشرف عبد القادر مدير الحملة الميكانيكية أن جميع المعدات جاهزة ومستعدة لمواجهة أى عواصف قد تعوق حركة المواطنين.

وأضاف أن محافظة جنوب سيناء رفعت درجة الاستعداد لمواجهة سوء الأحوال الجوية خاصة بعد أن تلقوا إخطارا من هيئة الأرصاد الجوية بهطول أمطار كثيفة على سيناء، وتم رفع حالة الاستعداد فى كل المرافق الخدمية من الصحة والإسعاف والمجموعة 11 طرق وجهاز التدخل السريع وإدارة المواقف الطارئة.

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365