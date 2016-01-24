رياح شديدة مصحوبة بالأتربة والطقس السيئ بجنوب سيناء

أعلنت محافظة جنوب سيناء حالة الطوارئ فى كافة مدن المحافظة ومديريات الخدمية، بعد أن تعرضها اليوم لحالة من الطقس السيئ من رياح شديد مصحوبة بالأتربة والرمال وسقوط الأمطار التى ربما تزداد خلال الساعات القادمة، لتصل لحد السيول فى بعض المدن خاصة نويبع وادى وتير وسانت كاترين وادى فيران.

وأكد اللواء عصام خضر مدير مركز العمليات بمحافظة جنوب سيناء تعرض المحافظة لحالة من عدم الاستقرار بسبب سرعة الرياح المحملة بالأتربة فى بعض المناطق ولكنها لم تعوق حركة سير المركبات على الطرق، حيث تسير بشكل طبيعى بالموانئ البحرية وبكافة طرق المحافظة.

وقال السيد عبد الصادق رئيس مدينة سانت كاترين إن المدينة تنتظر تساقط الثلوج بعد أن وصلت درجة الحرارة الآن 4 درجات تحت الصفر، مضيفا أن المدينة استعدت بكامل طاقتها لمواجهة موجة الصقيع التى تضرب المدينة وأعلنت حالة الطوارىء بجميع الإدارات .

وأكد أشرف عبد القادر مدير الحملة الميكانيكية أن جميع المعدات جاهزة ومستعدة لمواجهة أى عواصف قد تعوق حركة المواطنين.

وأضاف أن محافظة جنوب سيناء رفعت درجة الاستعداد لمواجهة سوء الأحوال الجوية خاصة بعد أن تلقوا إخطارا من هيئة الأرصاد الجوية بهطول أمطار كثيفة على سيناء، وتم رفع حالة الاستعداد فى كل المرافق الخدمية من الصحة والإسعاف والمجموعة 11 طرق وجهاز التدخل السريع وإدارة المواقف الطارئة.



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