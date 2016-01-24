أعلن المهندس مدحت كمال رئيس الهيئة المصرية للمساحة، التابعة لوزارة الموارد المائية والرى، أنه تم الانتهاء من أعمال الرفع المساحى لمدينة رفح الجديدة، بمساحة 535 فدانا، لإنشاء منطقة التعمير الجديدة فى مدينة رفح الجديدة بشمال سيناء.

وأضاف رئيس الهيئة المصرية للمساحة، فى تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع" أنه تم حصر وتوثيق 200 منزل، و262 عمارة، بإجمالى 10 آلاف وحدة سكنية، مشيراً الى أنه يتم تعويض أصحابها عن طريق المحافظة على ما تم فى الشريط الحدودى، وأن هيئة المساحة دورها ينحصر فقط فى أعمال الرفع المساحى.

وكان مجلس الوزراء قد وافق على قرار لإخلاء المنطقة الخاصة بإنشاء مدينة رفح الجديدة، والبالغ مساحتها 535.61 فدان، لصالح محافظة شمال سيناء لإقامة المدينة، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لصرف التعويضات المناسبة لشاغلي الأرض من أصحاب المنازل والأراضي الزراعية.

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