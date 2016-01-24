بعد 14 شهر زواج.. تبلغ عن زوجها بعد ضبطه فى وضع مخل فتكتشف أنه مسجل آداب

أقامت الزوجة "رحمة.ش" دعوى زنا أمام محكمة الأسرة بمدينة نصر ضد زوجها "محمد.ى" بعد ضبطه متلبسا فى شقتها مع أخرى فى وضع مخل.

وذكرت الزوجة فى دعواها التى حملت رقم 2987 لسنة 2016: عشت معه سنة وشهرين ولم أكن أعلم أن زوجها المحترم يعمل بإحدى الملاهى الليلة ويمارس الدعارة مقابل أموال مع سيدات مسنات وعرب وأن تلك الوظيفة هى مصدر رزقه.

وأكملت: لم يستحِ وكان يستغل غيابى عند أهلى ويأتى بتلك النساء فى منزلى لكى يمارس العلاقات المحرمة فللأسف قبل على نفسه أن يخدعنى ويطعمنى حراما.

وتابعت: عندما رأيته فى حضانها لم أسيطر على نفسى وانهرت فى البكاء والصراخ حتى أتى الجيران وقاموا بإبلاغ الشرطة خوفا على حياته منى وقمت بتحرير محضر له والمرأة التى كانت فى أحضانه.

وأكملت: بعد التحريات اتضح أن زوجى له سجل فى مباحث الآداب ومسجل فى عدة تهم بالدعارة ولن أتنازل عن جميع حقوقى وحبسه فى السجن حتى يموت وأتخلص من عاره الذى لحق بى.