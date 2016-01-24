أخبار عاجلة

البابا تواضروس يعزي شهداء طنطا: أحياء في قلوبنا.. وأحضان المسيح تعزينا -
مساعد وزير الداخلية الأسبق: الجماعات الإرهابية سيطرت على الشباب بالأموال -
الأهلي لـ«التحرير»:محمود علاء لاعب واعد.. و«دويدار» صفقة حر مجانية -
فيديو| شوبير: غير راض عن مداخلة شيكابالا.. وحسام حسن يحتاج للهدوء -
فيديو| شوبير: «لما كنت بختلف مع حد زمان كنت بطلع عينه في برنامجي» -
نجل خادم "المرقسية": بقول لأخويا اللي فجر نفسه في أبويا هتشوف عذاب عظيم (فيديو) -
مساء dmc - حلقة الأحد 9-4-2017 مع إيمان الحصري "تغطية خاصة لحادثي طنطا والإسكندرية الإرهابيين" -
«مخاطر الإرهاب» في الحصة الأولى بمدارس القليوبية اليوم -
ملك المغرب ينعي السيسي: محاولة يائسة للمس بأمن واستقرار مصر الشقيقة -
في يوم ميلاده وخروجه للمعاش «ودع الحياة».. الشهيد رجائي لطفي صادق -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

بعد 14 شهر زواج.. تبلغ عن زوجها بعد ضبطه فى وضع مخل فتكتشف أنه مسجل آداب

Google+ Print
بعد 14 شهر زواج.. تبلغ عن زوجها بعد ضبطه فى وضع مخل فتكتشف أنه مسجل آداب بعد 14 شهر زواج.. تبلغ عن زوجها بعد ضبطه فى وضع مخل فتكتشف أنه مسجل آداب
أقامت الزوجة "رحمة.ش" دعوى زنا أمام محكمة الأسرة بمدينة نصر ضد زوجها "محمد.ى" بعد ضبطه متلبسا فى شقتها مع أخرى فى وضع مخل.

وذكرت الزوجة فى دعواها التى حملت رقم 2987 لسنة 2016: عشت معه سنة وشهرين ولم أكن أعلم أن زوجها المحترم يعمل بإحدى الملاهى الليلة ويمارس الدعارة مقابل أموال مع سيدات مسنات وعرب وأن تلك الوظيفة هى مصدر رزقه.

وأكملت: لم يستحِ وكان يستغل غيابى عند أهلى ويأتى بتلك النساء فى منزلى لكى يمارس العلاقات المحرمة فللأسف قبل على نفسه أن يخدعنى ويطعمنى حراما.

وتابعت: عندما رأيته فى حضانها لم أسيطر على نفسى وانهرت فى البكاء والصراخ حتى أتى الجيران وقاموا بإبلاغ الشرطة خوفا على حياته منى وقمت بتحرير محضر له والمرأة التى كانت فى أحضانه.

وأكملت: بعد التحريات اتضح أن زوجى له سجل فى مباحث الآداب ومسجل فى عدة تهم بالدعارة ولن أتنازل عن جميع حقوقى وحبسه فى السجن حتى يموت وأتخلص من عاره الذى لحق بى.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365