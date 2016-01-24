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مصدر:"المفرقعات" تزود ضباطها بأجهزة تشويش على العبوات الناسفة وبدل واقية

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مصدر:"المفرقعات" تزود ضباطها بأجهزة تشويش على العبوات الناسفة وبدل واقية مصدر:"المفرقعات" تزود ضباطها بأجهزة تشويش على العبوات الناسفة وبدل واقية
أكد مصدر بالإدارة العامة للمفرقعات أن الإدارة وضعت خططا جديدة بكافة المحافظات لتأمين جميع المرافق الحيوية والشوارع استعداد لتأمين احتفالات ذكرى ثورة 25 يناير، مشددا على أنه سيتم تزويد ضباط المفرقعات لأول مرة بأجهزة حديثة للتشويش على العبوات الناسفة و تشتيتها، و التى يستخدمها العناصر الإرهابية بواسطة الهواتف المحمول و الأجهزة اللاسلكية للتفجير القنابل عن بعد.
>و أكد المصدر فى تصريحات لليوم السابع أنه سيتم تدعيم خبراء المفرقعات ببدل واقية لآثار الانفجارات ،و سيتم الاستعانة بأجهزة "ريبوت" حديثة تم استيرادها من الخارج و هو الإنسان الآلى الذى يتعامل مع العبوات الناسفة، وهو بديل عن خبير المفرقعات ، متابعا :"كما سيتم تزويد خبراء المفرقعات بجهاز للكشف عن المتفجرات عن بعد يسمى ألفا سكس وهو جهاز يستكشف المواد المتفجرة فى وقت قصير" ، مشددا على الاستعانة بمنظار مزود بكاميرات إضاءة تتحكم عن بعد فى تصوير الأماكن الضيقة والمرتفعة التى لا نستطيع الوصول لها للكشف عن أى أجسام غريبة توجد بها

و أوضح المصدر أن محطات المترو و محطات السكة الحديد سيتم انتقال خبراء المفرقعات غليها بالتنسيق مع شرطة النقل و المواصلات لفحص الأشخاص والأجسام الغريبة و سيتم التعامل مع كافة البلاغات .

وناشد المصدر جميع المواطنين بتفعيل دور الشارع فى خططهم الأمنية والاتصال على أرقام الطوارئ 122 أو 180 للحماية المدنية حال وقوع أى طارئ .


>- المفرقعات: رفع حالة الاستنفار القصوى استعداداً للذكرى الخامسة لـ25 يناير

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