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فيديو - الزمالك وسموحة.. هل يستمر ' الجنون ' ؟

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فيديو - الزمالك وسموحة.. هل يستمر ' الجنون ' ؟ فيديو - الزمالك وسموحة.. هل يستمر ' الجنون ' ؟

ينوي أحمد حسام ميدو المدير الفني لنادي الزمالك بإشراك مصطفى فتحي كأساسي في تشكيل الفريق أمام سموحة.

الزمالك يستعد لمواجهة سموحة يوم الأحد في الجولة الـ16 من الدوري المصري.

مصطفى فتحي لم يشارك كأساسي مع ميدو في أي لقاء. بل وشارك اللاعب مرة واحدة فقط كأساسي طوال الموسم.

المشاركة جاءت أمام الإنتاج الحربي في الجولة الثالثة مع الراحل جوزفالدو فيريرا.

ومن المنتظر أن يشارك مصطفى فتحي بدلا من أيمن حفني في التشكيل الأساسي.

إلى جانب عودة باسم مرسي للمشاركة من جديد في خط الهجوم بدلا من محمود عبد المنعم كهربا والذي سيشارك في مركزه الطبيعي وذلك بعد خروج أحمد حمودي من قائمة الفريق.

وسجل مصطفى فتحي هدفا رائعا للزمالك في شباك المصري ليحصد ثلاث نقاط غالية للفريق.

ويحتل الزمالك المركز الثاني برصيد 30 نقطة من 13 مباراة خلف المتصدر الأهلي صاحب الـ32 نقطة من 14 مباراة.

طالع أيضا .. مقال رأي - اترك الزمالك يا مصطفى فتحي .. ولكن!

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