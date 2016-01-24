الأهالى يحتفلون مع مدير أمن الفيوم بعيد الشرطة.. والضباط يوزعون "الحلوى"

نظم مواطنون بمحافظة الفيوم، احتفالية أمام مديرية الأمن بعيد الشرطة، وقدموا التهنئة إلى اللواء ناصر العبد مدير الأمن، الذى حضر وسط المواطنين، ليشاركهم الاحتفالات.

وأعرب مدير أمن الفيوم للمواطنين عن تقديره وشكره لهم، وأشار إلى أن الشرطة والشعب يدًا واحدة، وأن الجميع يعمل لصالح الوطن من أجل استقراره، وطمأن مدير الأمن المواطنين بأن المديرية ستبذل كل جهدها لتوفير الإحساس بالأمن وعدم السماح بأى تجاوزات.

وشهدت مدينة الفيوم مساء أمس السبت، توزيع ضبط الشرطة التابعين لمديرية الأمن الحلوى، والأعلام المصرية على المواطنين، للاحتفال بأعياد الشرطة.



>