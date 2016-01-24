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حظك اليوم برج العذراء الأحد 24 /1 /2016

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حظك اليوم برج العذراء الأحد 24 /1 /2016 حظك اليوم برج العذراء الأحد 24 /1 /2016

العذراء على الصعيد المهنى:
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تعيش حالة من الضغط النفسى غير مسبوقة، تحاول إثبات نفسك فى ظروف مهنية صعبة جداً، و تواجه مشاكل مع زملائك المحيطين بك فى محيط العمل

على الصعيد العاطفى:
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تحتاج للحديث مع أحد الأصدقاء المقربين، فى جو هادىء ومرح بعيداً عن ضغط العمل، يجب أن تفرغ مشاعرك الغاضبة سريعاً حتى لا يفلت منك زمام الأمور

على الصعيد الصحي:
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احذر خلل فى ضغط الدم فى هذه الفترة العصيبة التى تمر بها، تناول المشروبات المهدئة واستمع إلى أغانيك المفضلة.

توقعات يتوقع علماء الفلك لمواليد برج
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تحملت أكثر من طاقتك، وقدرتك على استيعاب المواقف التى تغضبك اوشكت على النفاذ، المشكلات لا تنتهى، وصمتك الذى تلتزمه أحياناً يكسبك مزيداً من الضغوط النفسية وأنت فى غنى عنها، تحدث مع اصدقائك المقربين فى اجواء مرحة وهادئة، أقرأ كثيراً واستمع إلى أغنياتك المفضلة انت بحاجة إليها الآن.

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مصر 365

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