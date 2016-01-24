حظك اليوم برج القوس الأحد 24 يناير 2016

برج القوس على الصعيد المهنى..
>اجتماع طارئ فى العمل، قد ينتج عنه الكثير من التغيرات المفاجئة والتى لم تكن تسحب لها أى حساب من قبل، ولكن سيكون هناك الكثير من التغيرات الإيجابية التى ستشهدها فى محيط العمل خلال الفترة المقبلة.
برج القوس على الصعيد العاطفى..
>علاقات صداقة جديدة فى الأفق، تسعى لإقامة علاقة مع شخص تنجذب إليه كثيراً وترى أنه سيكون وجوده إلى جوارك فى الفترة المقبلة، شئ جيد، هذه العلاقة كذلك ستساعدك على تجاوز الملل الذى تسلل إلى حياتك مؤخراً.
برج القوس على الصعيد الصحى..
>تتعرض لوعكة صحية فى الفترة المقبلة، بسبب إصرارك على تناول الدهون، التى تؤذى جسدك، كما أنه يجب أن تتبع نظام صحى جيد، وتخصص يومياً من وقتك فترة للراحة أو الاسترخاء، ولا يجب أن يكون اليوم مشغول بالكامل للعمل.
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>توقعات علماء الفلك لك فى الفترة المقبلة..
>تسعى لتحقيق شراكة خلال الأيام المقبلة، قد تحصل على مبلغ مالى كبير فى الفترة من هذه الشراكة، كما سيقدم لك أحد الزملاء المقربين فى العمل التحية على ما قدمته إلى العمل مؤخراً.