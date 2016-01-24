حظك اليوم برج الميزان الأحد 24/1 /2016

الميزان على الصعيد المهني:

>أنت على موعد مع الترقيات اليوم، أحداث سارة فى انتظارك، ستجدد طاقتك الايجابية وتدفعك إلى الأنتاج على الصعيد العاطفى:

>اترك التردد المسيطر على جميع قرارات حياتك، احسم موقفك وحدد مشاعرك ولا تجعل التردد يتسبب فى خسارة أشخاص لن يعوضوا. برج الميزان على الصعيد الصحي:

>تعيش حالة صحية جيدة جداً لم تصل إليها منذ فترة، فقط أحصل على قسط مزيد من ساعات النوم. توقعات علماء الفلك لبرج الميزان:

>تعود حياتك إلى شكلها الطبيعى وتجنى ثمار عملك فى الأيام القليلة القادمة، طاقتك الأيجابية كافية لانجاز مهام صعبة فى محيط العمل، لكن ما يعكر صفو يومك هو ترددك المبالغ فيه فى امور تبدو بسيطة، احسم مشاعرك وقرر بشكل صريح وواضح، تعيش حالة صحية جيدة وتحتاج إلى ساعات كافية من اليوم كى تحافظ على طاقتك وقوتك الذهنية.

شبكةعيونالإخبارية

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