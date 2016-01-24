حظك اليوم برج الجدى الإثنين 25 يناير 2016

برج الجدى على الصعيد المهنى..

>اليوم تضطر لمواجهة بعض الزملاء فى العمل، والذى كان لهم دوراً كبيراً فى إيذائك فى الفترة الماضية، فى محاولة منك لتحقيق مكاسب فى العمل، كما أنه سيكون كل شئ على ما يرام، وتحصل على ترقية منتظرة. برج الجدى على الصعيد العاطفى..

>تميل فى الفترة الأخيرة إلى تجاهل الحياة وحبك للشريك، فى مقابل تكريس المزيد والمزيد من الوقت للعمل، ولكن عليك أن تنتبه إلى أن الحبيب سينفذ صبره وسيكون لهذا تطور سئ على مستوى العلاقة بينكما، فينصحك الخبراء بأن تهتم به كثيراً. على الصعيد الصحى..

>من المتوقع أن تبدأ نظام صحى خلال فترة قليلة من الآن، كما أنه سيكون شخص يحفزك على ذلك، وهذا سيكون له تأثير رائع على صحتك، وفى النهاية ستضع خطة محكمة لممارسة الرياضة. توقعات علماء الفلك لك فى الفترة المقبلة..

>يبتسم لك الحظ فى الفترة المقبلة، وتشهد حياتك تحسن على مستوى الأحوال المادىة، تتخلص أخيراً من هذه العادة السيئة التى دائماً ما تعانى منها وهى إنفاق الأموال وتبديدها بطريقة خاطئة، ستبدأ مرحلة من التدبير، ستشعر بنتائجها فى القريب العاجل.

شبكةعيونالإخبارية

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