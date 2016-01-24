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"القومى لحقوق الإنسان": نتحفظ على التظاهر خلال إحياء ذكرى ثورة 25 يناير

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"القومى لحقوق الإنسان": نتحفظ على التظاهر خلال إحياء ذكرى ثورة 25 يناير "القومى لحقوق الإنسان": نتحفظ على التظاهر خلال إحياء ذكرى ثورة 25 يناير
أكد عبد الغفار شكر نائب رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، إن لدية تحفظات على دعوات التظاهر بالشوارع خلال إحياء ذكرى ثورة 25 يناير، لافتا إلى أن الداعين للتظاهرات فى 25 يناير هم جماعة الإخوان وحلفائهم والتى تستخدم شعار استعادة الثورة لتضليل المواطن.

وأوضح "شكر" فى تصريح لـ"اليوم السابع "، أنه لا يتوقع أى استجابة من المواطنين لدعوات جماعة الإخوان فى 25 يناير إلا فى بعض المناطق المتطرفة أو المحدودة دون أى حراك فى الميادين الرئيسية، مؤكدًا أن الجماعة فقدت قدرتها على الحشد مضيفا :"سنقوم بإحياء ذكرى الثورة فى مقرات التحالف الشعبى ولن نخرج للشارع".


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