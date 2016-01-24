مفاجأة.. رسالة 6 صفحات من مورينيو إلى يونايتد لطلب تولي تدريب الفريق.. ' سأتغير '

هل توقعت أن يصل الأمر إلى هذا الحد؟ نعم بالفعل هذا ما حدث. البرتغالي جوزيه مورينيو أرسل رسالة إلى مانشستر يونايتد لإبداء رغبته في تدريب الفريق.

مورينيو رحل عن تشيلسي بعد أداء كارثي للبلوز هذا الموسم ولم يشغل منصب المدير الفني لأي فريق في الوقت الحالي.

مانشستر يونايتد مع لويس فان جال يترنح. خرج من دوري أبطال أوروبا وخسر 6 مرات في الدوري حتى الآن كان أخرها أمام ساوثامبتون. ليستغل مورينيو ذلك لصالحه.

وأكدت صحيفة " أندبندنت" في خبر حصري لها إرسال مورينيو رسالة من 6 صفحات كاملة إلى مانشستر يونايتد ليبدي رغبته في تولي تدريب الفريق.

واستعرض مورينيو خلال رسالته الطويلة إلى إدارة مانشستر، القرارات التي سيتخذها لمصلحة النادي والاستراتيجية التي سيعتمد عليها مع تحليل كامل للاعبي الفريق.

وأكد مورينيو في رسالته حسبما أوضحت "أندبندنت" إنه سيغير من أسلوبه من أجل مانشستر يونايتد.

لن يعتمد على الطريقة الدفاعية. سيلعب كرة هجومية ويعتمد على تطوير مواهبة يونايتد الشابة.

وهو الشيء الذي يعتبر غريبا على مورينيو. فلا يعتمد في المقام الأول على ذلك إلا أنه "سيتغير من أجل يونايتد".

وأوضحت الصحيفة إن البرتغالي مدرب تشيلسي السابق يشعر الآن بالارتياح وواثق من إقناع إدارة مانشستر يونايتد بتولي تدريب الفريق.